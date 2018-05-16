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В медиацентре на Братиславской выступила группа «Ходи пешком»
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В медиацентре на Братиславской выступила группа «Ходи пешком» 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
Московская регги-группа «Ходи пешком» выступила на сцене медиацентра на Братиславской с авторской программой и каверами на песни «Гагарин» группы «Ундервуд» и «Для тебя» Михея.
— Зрители приняли музыкантов с теплом и радостью, подпевали их песням, и танцевали в такт регги-мотивам. Надеемся еще раз увидеть группу «Ходи пешком» в наших стенах, — отметили в медиацентре.
Концерты молодых перспективных групп проходят в учреждении культуры регулярно. Напомним, что медиацентр расположен по адресу: улица Перерва, дом 56\2, станция метро «Братиславская». (то)
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