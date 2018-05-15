В рамках акции «Ночь музеев» музей Скрябина подготовил в этом году особенную программу

в 17:00 состоится концерт саксофонистки из Санкт-Петербурга Александры Манаковой;

в 18:00 стартует обзорная экскурсия «А. Н. Скрябин и его музей»;

с 21:00–23:00 во дворе музея состоится выступление молодого композитора, работающего в направлении неоклассики, Евгения Гринько (фортепиано);

в 22:00 состоится перформанс в формате Live Cinema «Тишина», подготовленный группой мультимедиа-художников Struttura. Перформанс будет посвящен окружающим нас повседневным звукам и взаимодействию с ними;

в 23:00 состоится концерт «Музыкальная полночь». Для вас выступят лучшие молодые солисты новой российской сцены, лауреаты международных конкурсов: Наталья Соколовская (фортепиано), Алина Яровая (сопрано), Зоя Вязовская (флейта), Регина Штейман (альт). В музыкальную программу концерта войдут известные камерные и вокальные произведения эпохи барокко;

в этот вечер можно будет бесплатно посетить экспозицию музея.

Информация по тел. : +7 (499) 241-19-01.