Три дня музыки для всех

С 18 по 20 мая на Подмосковной базе отдыха «Боровое» пройдет первый в этом году крупный оупен-эйр «Шокофест», который соберет 500 участников.

Три дня на трех сценах будут выступать музыкальные группы разных стилей, проходить различные мастер-классы, театральные постановки, выставки, квесты, ярмарки и многое другое! В фестивальной зоне можно будет поставить свою палатку, чтобы наслаждаться природой и музыкой круглые сутки.

На одной сцене можно будет увидеть всем известные и любимые рок-группы всех возможных направлений, но также стоит познакомиться с творчеством талантливейших представителей андерграунда, чьи имена еще не у всех на слуху.