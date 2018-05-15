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Традиционный концерт классической музыки пройдет в Царицынском парке
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Традиционный концерт классической музыки пройдет в Царицынском парке 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Музыка эпохи барокко прозвучит в музее-заповеднике «Царицыно» в субботу, 19 мая. Бах, Гендель, Вивальди — произведения этих и многих других композиторов XVII-XVIII веков смогут с удовольствием послушать посетители Царицынского парка.
Исполнять такие роскошные, но сложные этюды вызвались известные московские музыканты, лауреаты международных конкурсов органист Фёдор Строганов, скрипач Дмитрий Герман и альтистка Елена Балашова.
Кроме Баха, Генделя и Вивальди в сценарии вечера значатся «Прелюдия и Аллегро» Крейслера и«Импровизация» Строганова.
Пройдет концерт классической музыки в 17:00 в Атриуме Хлебного дома.
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