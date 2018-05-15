Лауреаты Грушинского фестиваля исполнят бардовские песни в Лианозовской библиотеке 

Лианозовская библиотека приглашает всех желающих на концерт бардовской песни, который состоится 17 мая в рамках литературно-музыкальной гостиной «Свеча». Об этом рассказал заведующий учреждением культуры Олег Климов.
— Выступят авторы-исполнители, лауреаты Грушинского фестиваля Виктор Дурицын и Виктор Попов. В рамках концерта прозвучат бардовские песни под гитару на весеннюю тематику и не только, — уточнил Олег Климов.
Напомним, адрес библиотеки №57: Алтуфьевское шоссе, дом 91. Начало в 18.00. Вход свободный, предварительной записи не требуется. (вт)