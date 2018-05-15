Лауреаты Грушинского фестиваля исполнят бардовские песни в Лианозовской библиотеке 

Управа района Лианозово: последние новости

«Лианозовские старты» пройдут в парке на Угличской

Школьник из Лианозова провел мастер-класс для первоклашек

Ученики и преподаватели школы искусств на Абрамцевской поздравят жителей района с Днем Победы