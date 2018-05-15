Занятия по пению «Московского долголетия» стартовали в местной библиотеке

Встреча, посвященная жизни и творчеству Булата Окуджавы , состоится в местной читальне во вторник, 15 мая.

Проявлять свои вокальные данные в караоке, изучать историю музыки и прослеживать творческий путь исполнителя — задача, которую ставят перед собой организаторы занятий по музыке для старшего поколения. На первом занятии «Ах, водевиль, водевиль» участники «Московского долголетия» вспомнили песни из советских музыкальных фильмов «Соломенная шляпка», «Сватовство гусара» и «Лев Гурыч Синичкин», после чего исполнили любимые шлягеры в караоке. Второе занятие цикла посвятят творчеству Булата Окуджавы, его биографии и знаменитым песням.

— Творческие встречи будут проходить в нашей библиотеке по вторникам и пятницам, а записаться можно в районном филиале ТЦСО «Орехово», — сообщила главный библиотекарь Раиса Кущик.