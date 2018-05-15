Новая музыка: Shortparis — самая ошеломляющая группа Петербурга

Прямо сейчас можно сказать, что в этом году нет более ошеломляющего музыкального явления, происходящего из Петербурга, чем Shortparis (vk.com/shortparis). Танец, голос, звук, которые мы видим на сцене, их отражение в студийной записи и в целом уникальная музыкальная и смысловая вибрация, которую несет коллектив, дают незабываемое переживание в лучших традициях городского мифа, которые выражали «Поп-механика» Курехина и ранний «Аукцыон». Описанию эта музыка не поддается — «экспериментальный рок» или «авант-поп» звучит довольно скучно, «анархическое диско» — ярко, но не совсем точно.

«Дионисийские оргии» их живых концертов поражают воображение так, как мы и забыли, приходя на концерты интровертов, глядящих в пол. В 2018-м Shortparis, находящиеся в топовой студийной и лайвовой форме, год спустя после релиза «Пасхи», с которым они стали признанными звездами андеграунда, выпускают новый альбом, и есть ощущение, что эту музыку захотят услышать и увидеть все.

Николай Комягин, вокал Когда о нас говорят, часто используют слово «арт-проект», но мы именно музыкальная группа. Нам всем не по двадцать лет, и мы выросли на фетише организма под названием «рок-группа», сидя у себя в деревне среди коров, гусей и свиней, в частном доме нашего первого гитариста, который не поехал с нами из Кузбасса в Петербург. Мы издавали свои первые звуки и мечтали стать именно коллективом, который совершит музыкальную революцию, переосмыслит стандарты, покорит Олимп — эти клише волновали наше воображение. И в этом смысле Shortparis — редкий на данный момент образец именно коллектива, который вырабатывает музыкальную ткань. У каждого инструмента есть голос, поэтому аранжировки так причудливы. У нас нет доминирования одной личности. Слово «перформанс», прилипшее к нашей группе, тоже очень бесит. Хуже может быть только «постпанк», который в силу тренда приклеивается ко всему, что не металл, не русский рок, не рэп и выходит сейчас».