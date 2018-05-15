Весенний концерт прошел в библиотеке на Алтуфьевском шоссе

В стенах библиотеки № 56 прошел весенний концерт для жителей Отрадного. Об этом сообщили в администрации учреждения.

-В программе звучала прекрасная живая музыка и вокал в сопровождении саксофона, гитары, виолончели, — рассказали в администрации библиотеки.

Напомним, библиотека № 56 расположена по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 34.

(вт)