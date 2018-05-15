Ещё
Весенний концерт прошел в библиотеке на Алтуфьевском шоссе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Весенний концерт прошел в библиотеке на Алтуфьевском шоссе 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В стенах библиотеки № 56 прошел весенний концерт для жителей Отрадного. Об этом сообщили в администрации учреждения.
-В программе звучала прекрасная живая музыка и вокал в сопровождении саксофона, гитары, виолончели, — рассказали в администрации библиотеки.
Отметим, что в концерте приняли участие лауреат всероссийских и международных конкурсов Инна Хамидова, актер театра и кино Игорь Коровин, а также музыкант Андрей Юдинцев и виолончелистка Мария Дурасова.
Напомним, библиотека № 56 расположена по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 34.
(вт)
Управа района Отрадное: последние новости
Дошкольники из Отрадного выступили с концертом «Дню Победы посвящается…» Выставка «Узнай о войне из книг» открылась в школе на улице Декабристов Первоклассники из Отрадного представили выставку «Письма с фронта»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века10
Нагиев рассказал о смешных заработках1
Что не поделили Тихонов и Бондарчук2
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы3
Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся»3
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение