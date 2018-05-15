Букмекеры выбрали исполнительницу заглавной песни к новому фильму о Бонде

Певицу Дуа Липу хотят видеть исполнительницей заглавной песни к очередному фильму о суперагенте Джеймсе Бонде, сообщает NME со ссылкой на данные крупной букмекерской конторы.

Дуа Липа в последние пару лет стремительно наращивает карьерные обороты, и поэтому на нее ставят: ее дебютный альбом в 2018 году уже разошелся тиражом в 95 тыс. копий, а сингл IDGAF — тиражом в 509 тыс. копий. Видеоклип New Rules певицы посмотрели на Youtube более 1 млрд раз.

Не так давно стало известно, что Дуа Липа исполнит песню в финале Лиги чемпионов УЕФА , что делает ее кандидатуру в исполнители очередной главной песни «бондианы» еще более весомой.

Вслед за ней в букмекерском топе идут Адель и Эд Ширан , который в прошлом году хвастался, что уже написал песню для 25-го фильма о Джеймсе Бонде.