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Букмекеры выбрали исполнительницу заглавной песни к новому фильму о Бонде
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Букмекеры выбрали исполнительницу заглавной песни к новому фильму о Бонде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Певицу Дуа Липу хотят видеть исполнительницей заглавной песни к очередному фильму о суперагенте Джеймсе Бонде, сообщает NME со ссылкой на данные крупной букмекерской конторы.
Дуа Липа в последние пару лет стремительно наращивает карьерные обороты, и поэтому на нее ставят: ее дебютный альбом в 2018 году уже разошелся тиражом в 95 тыс. копий, а сингл IDGAF — тиражом в 509 тыс. копий. Видеоклип New Rules певицы посмотрели на Youtube более 1 млрд раз.
Не так давно стало известно, что Дуа Липа исполнит песню в финале Лиги чемпионов УЕФА, что делает ее кандидатуру в исполнители очередной главной песни «бондианы» еще более весомой.
Вслед за ней в букмекерском топе идут Адель и Эд Ширан, который в прошлом году хвастался, что уже написал песню для 25-го фильма о Джеймсе Бонде.
Ранее песни для «бондианы» исполняли Сэм Смит, Джек Уайт, Алиша Кис.
Премьера «Бонда 25» состоится в ноябре 2019 года. Режиссером картины стал Дэнни Бойл.
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