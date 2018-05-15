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Как хитро работает перемешивание музыки в Apple Music
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Как хитро работает перемешивание музыки в Apple Music 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Как хитро работает перемешивание музыки в Apple MusicДумаю, вы замечали, как часто при перемешивании музыки попадаются одни и те же песни. Это не просто так.
Пользователи Reddit смогли определить некий алгоритм, по которому работает перемешивание песен в Apple Music.
На самом деле, всё довольно просто. Из 100 выбранных вами для перемешивания песен примерно половину сервис определяет по вашим предпочтениям. По тем песням, которые вы слушаете чаще всего.
Другими словами, из 100 песен 20-30 будут повторяться с определенной периодичностью. Сделано это по причине того, что годом ранее пользователи жаловались на большой разброс не только в Apple Music, но и в Spotify.
Бывало и так, что пользователям попадались песни, которые они давно «переслушали» и больше не хотели бы, чтобы они звучали в наушниках.
Теперь же алгоритм старается определить наиболее приятные вам треки и воспроизводить их немного чаще. То есть это тот же самый рандом, но с упором на музыкальные предпочтения пользователя.
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