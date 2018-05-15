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Малыши продемонстрировали вокальные таланты на праздничном концерте в Коптеве
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Малыши продемонстрировали вокальные таланты на праздничном концерте в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В школе № 1223, расположенной в районе Коптево, 10 мая прошел фестиваль военной песни «Весна Победы». Подробности сообщил представитель администрации школы.
— В фестивале приняли участие ребята из первых и вторых классов, выступления вызвали восторг зрителей. Представители первичной организации № 7 Совета ветеранов района Коптево поблагодарили малышей за отличную подготовку, — сообщил один из сотрудников образовательного учреждения.
На фестивале прозвучали песни военных лет и песни современных композиторов. (ео)
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