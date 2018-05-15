Малыши продемонстрировали вокальные таланты на праздничном концерте в Коптеве

В школе № 1223, расположенной в районе Коптево, 10 мая прошел фестиваль военной песни «Весна Победы». Подробности сообщил представитель администрации школы.

— В фестивале приняли участие ребята из первых и вторых классов, выступления вызвали восторг зрителей. Представители первичной организации № 7 Совета ветеранов района Коптево поблагодарили малышей за отличную подготовку, — сообщил один из сотрудников образовательного учреждения.

На фестивале прозвучали песни военных лет и песни современных композиторов. (ео)