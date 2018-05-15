Танцы и песни: казаки расскажут о себе

Во вторник, 29 мая, в Светлановском зале Международного Дома музыки концертную программу представит ансамбль танца «Казаки России». Зрители перенесутся в мир казачества и оценят колорит этого народа.

«Казаки России» — коллектив, который гармонично сочетает танцы и песни. За свой профессионализм его называют «большим казачьим балетом». Ансамбль ставит своей целью знакомство с укладом жизни казаков как можно большее количество людей, в частности, представляет вниманию бутафорское оружие и демонстрирует настоящее сражение.

Коллектив гастролирует по всему миру. Он выступает в таких странах, как Великобритания, Канада и Испания. Шведская ежедневная газета «The Scotsman» отметила в одном из своих материалов «Казаков России», назвав их «группой, достойной считаться лучшей в мире».

Ансамбль редко дает концерты в Москве. 29 мая артисты расскажут историю о славе, любви и предательстве.

Начало мероприятия состоится в 19:00.