Все игнорировали этого музыканта в метро. Результат говорит о многом…

Это было холодное январское утро. Час пик. Мужчина стоял на станции метро и играл на скрипке. Он сыграл 6 произведений Баха за 45 минут.

Через три минуты после того, как он начал играть, его заметил мужчина средних лет. Но он быстро прошел мимо. Еще через минуту скрипач получил свой первый доллар от женщины, которая тоже, не останавливаясь, ушла. Еще через пару минут кто-то остановился рядом, чтобы послушать мелодию, но потом он посмотрел на часы и поспешил куда-то.

Больше всего внимания скрипачу уделил 3-летний мальчик. Он остановился рядом, чтобы посмотреть на музыканта, но мама потащила ребенка за руку, и тот побежал за ней, постоянно оглядываясь. Реакция других детей была аналогичной. Но родители заставляли их идти дальше.

За 45 минут игры только шесть человек остановились возле скрипача. Около 20 положили ему деньги, но прошли мимо. В итоге он заработал 32 доллара. Закончив играть, скрипач не услышал аплодисментов и похвал.

Никто не знал, но этим скрипачом был Джошуа Беллом — один из лучших музыкантов в мире. Он играл очень сложные произведения на скрипке Страдивари стоимостью 3,5 миллиона долларов.

Примечательно то, что за два дня до этой игры в метро билеты на концерт Джошуа Белла были распроданы в среднем по 100 долларов.

Какой вывод можно сделать из этого эксперимента? Если у нас времени на то, чтобы остановиться и послушать одного из лучших музыкантов в мире, играющего лучшую музыку из всех, когда-либо написанных, как много других прекрасных вещей мы НЕ ЗАМЕЧАЕМ в повседневной жизни?