Twelve South представила гаджет AirFly, позволяющий слушать AirPods в самолёте

Twelve South представила гаджет AirFly, позволяющий слушать AirPods в самолётеTwelve South сегодня представила адаптер AirFly, позволяющий пользоваться AirPods в местах, где затруднено прослушивание музыки по Bluetooth. Например, в самолёте.

Как правило, в подобных местах имеются лишь 3,5-мм аудиоразъёмы для прослушивания музыки. AirFly подключается к ним по проводу и позволяет спокойно пользоваться AirPods.

Этот гаджет также будет полезен при прослушивании музыки в спортзалах, где требуется физическое подключение для прослушивания местных композиций. Или в автомобиле, у которого нет встроенной поддержки Bluetooth.