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Twelve South представила гаджет AirFly, позволяющий слушать AirPods в самолёте
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Twelve South представила гаджет AirFly, позволяющий слушать AirPods в самолёте 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Twelve South представила гаджет AirFly, позволяющий слушать AirPods в самолётеTwelve South сегодня представила адаптер AirFly, позволяющий пользоваться AirPods в местах, где затруднено прослушивание музыки по Bluetooth. Например, в самолёте.
Как правило, в подобных местах имеются лишь 3,5-мм аудиоразъёмы для прослушивания музыки. AirFly подключается к ним по проводу и позволяет спокойно пользоваться AirPods.
Этот гаджет также будет полезен при прослушивании музыки в спортзалах, где требуется физическое подключение для прослушивания местных композиций. Или в автомобиле, у которого нет встроенной поддержки Bluetooth.
Зарядки AirFly хватает на восемь часов. Заказать AirFly можно с сайта Twelve South или с Amazon.com за $39,99.
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