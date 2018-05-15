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Второклассники познакомились с шедеврами классики на концерте в районе Сокол
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Второклассники познакомились с шедеврами классики на концерте в районе Сокол 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Концерт классической музыки для учащихся-второклассников школы № 1252 имени Сервантеса состоялся на текущей неделе.
«Со времен Аристотеля хорошо известно, что именно музыка способна облагораживать нравы и формировать характер. Памятуя об этом, школьники нашего начального отделения вот уже который год с удовольствием посещают концерты своих соседей — учащихся Детской музыкальной школы № 62 имени Петрова», — говорится на официальном сайте школы.
Как уточнили в администрации школы, каждый концерт становится для детей настоящим музыкальным уроком, ведь помимо классики, звучащей в живом исполнении, ребята узнают имена композиторов, знакомятся с музыкальными жанрами и открывают для себя названия новых музыкальных инструментов. (ео)
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