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Заключительный вечер бардовской песни пройдёт в библиотеке на Щербаковке
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Заключительный вечер бардовской песни пройдёт в библиотеке на Щербаковке 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В библиотеке №84 состоится творческий вечер известного барда Валерия Бокова — и он станет заключительным вечером бардовской песни в сезоне 2017-2018 годов. Следующая встреча состоится уже в октябре, пояснили представители культурного учреждения Соколиной горы.
Валерий Боков является лауреатом российских и белорусских фестивалей авторской песни. Самым известным его произведением является «Нелетная погода». В репертуаре артиста немало песен, написанных на собственный текст и на стихотворения известных отечественных поэтов. Творчеству барда посвящены две книги и пять альбомов.
Начало вечера: 16 мая в 19 часов вечера. Встреча пройдет в доме 54 по улице Щербаковская, в здании библиотеки №84.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».
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