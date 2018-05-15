Заключительный вечер бардовской песни пройдёт в библиотеке на Щербаковке

В библиотеке №84 состоится творческий вечер известного барда Валерия Бокова — и он станет заключительным вечером бардовской песни в сезоне 2017-2018 годов. Следующая встреча состоится уже в октябре, пояснили представители культурного учреждения Соколиной горы.

Валерий Боков является лауреатом российских и белорусских фестивалей авторской песни. Самым известным его произведением является «Нелетная погода». В репертуаре артиста немало песен, написанных на собственный текст и на стихотворения известных отечественных поэтов. Творчеству барда посвящены две книги и пять альбомов.

Начало вечера: 16 мая в 19 часов вечера. Встреча пройдет в доме 54 по улице Щербаковская, в здании библиотеки №84.

Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».