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Уральская Ночь музыки
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Уральская Ночь музыки 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Фестиваль Ural Music Night / Уральская Ночь музыки.
Центр города. 60 жанров и стилей. Более 100 концертных площадок. Более 2000 музыкантов.
В ночь с 29 на 30 июня 2018 года в разгар Чемпионата мира по футболу #НочьМузыки вновь превратит #Екатеринбург в большую музыкальную платформу. Более 100 учреждений, расположенных вдоль проспекта Ленина в шаговой доступности друг от друга, станут концертными площадками, и вход на каждую из них будет свободным.
Как и в прошлом году, фестиваль завершится большим гала-концертом на площади перед Театром Драмы. Солнце взойдет под песню Бременских музыкантов: «Ночь пройдет, наступит утро ясное…».
Следите за новостями, список площадок появится совсем скоро!
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Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Екатеринбург
Центр карты:
56.78886212553733,60.60339449999997
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.838011,60.597465
Дата:
пятница, июня 29, 2018
Комментарий к дате:
Ночь с 29 на 30 июня
Стоимость:
Бесплатно
Количество просмотров:
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