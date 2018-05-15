Уральская Ночь музыки

Фестиваль Ural Music Night / Уральская Ночь музыки.

Центр города. 60 жанров и стилей. Более 100 концертных площадок. Более 2000 музыкантов.

В ночь с 29 на 30 июня 2018 года в разгар Чемпионата мира по футболу #НочьМузыки вновь превратит #Екатеринбург в большую музыкальную платформу. Более 100 учреждений, расположенных вдоль проспекта Ленина в шаговой доступности друг от друга, станут концертными площадками, и вход на каждую из них будет свободным.

Как и в прошлом году, фестиваль завершится большим гала-концертом на площади перед Театром Драмы. Солнце взойдет под песню Бременских музыкантов: «Ночь пройдет, наступит утро ясное…».

Следите за новостями, список площадок появится совсем скоро!

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Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

Екатеринбург

Центр карты:

56.78886212553733,60.60339449999997

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.838011,60.597465

Дата:

пятница, июня 29, 2018

Комментарий к дате:

Ночь с 29 на 30 июня

Стоимость:

Бесплатно

Количество просмотров: