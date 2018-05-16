Марис Янсонс выступил с оркестром Баварского радио на фестивале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Симфонический оркестр Баварского радио под управлением народного артиста России Мариса Янсонса открыл в среду в Петербурге XIII Международный фестиваль «Музыкальная коллекция». Концерт прошел в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, где этот марафон продлится до 29 июня.

"На моей памяти это уже третье выступление в Петербурге оркестра Баварского радио под управлением маэстро Мариса Янсонса, который многие годы творчески связан с филармонией, где работал и его отец Арвид Янсонс. Каждая встреча с этим коллективом и его художественным руководителем — это всегда событие. В нынешнем году она тем более примечательна тем, что фестиваль и проходит в год 75-летия маэстро", — сказал ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский

Как сообщил Петровский, нынешнее европейское турне оркестра Баварского радио началось в Балтии, продолжилось в Финляндии. А российская часть гастролей, начавшаяся с Петербурга, завершится концертом в Москве.

Уроженец Риги Марис Янсонс в 1956 году переехал с родителями в Ленинград, с отличием закончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Работал дирижером в Академическом оркестре Ленинградской филармонии. Среди российских наград Янсонса — почетный знак «За заслуги перед Петербургом», которого он был удостоен по случаю своего 70-летия. Гастролировал маэстро в Петербурге и с амстердамским симфоническим оркестром «Концертгебау», которым он также руководит.