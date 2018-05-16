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Марис Янсонс выступил с оркестром Баварского радио на фестивале в Петербурге
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Марис Янсонс выступил с оркестром Баварского радио на фестивале в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Симфонический оркестр Баварского радио под управлением народного артиста России Мариса Янсонса открыл в среду в Петербурге XIII Международный фестиваль «Музыкальная коллекция». Концерт прошел в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, где этот марафон продлится до 29 июня.
"На моей памяти это уже третье выступление в Петербурге оркестра Баварского радио под управлением маэстро Мариса Янсонса, который многие годы творчески связан с филармонией, где работал и его отец Арвид Янсонс. Каждая встреча с этим коллективом и его художественным руководителем — это всегда событие. В нынешнем году она тем более примечательна тем, что фестиваль и проходит в год 75-летия маэстро", — сказал ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.
Коллектив, входящий в десятку лучших оркестров мира, исполнил «Героическую» симфонию Людвига ван Бетховена, симфоническую поэму «Дон Жуан» Рихарда Штрауса и «Вальс» Мориса Равеля.
Как сообщил Петровский, нынешнее европейское турне оркестра Баварского радио началось в Балтии, продолжилось в Финляндии. А российская часть гастролей, начавшаяся с Петербурга, завершится концертом в Москве.
Уроженец Риги Марис Янсонс в 1956 году переехал с родителями в Ленинград, с отличием закончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Работал дирижером в Академическом оркестре Ленинградской филармонии. Среди российских наград Янсонса — почетный знак «За заслуги перед Петербургом», которого он был удостоен по случаю своего 70-летия. Гастролировал маэстро в Петербурге и с амстердамским симфоническим оркестром «Концертгебау», которым он также руководит.
"Музыкальная коллекция" завершится 29 июня русской программой Заслуженного коллектива России академического филармонического оркестра под управлением основателя и художественного руководителя этого праздника, народного артиста СССР Юрия Темирканова. Фестиваль представит публике выступления известных мировых коллективов, дирижеров и солистов в Большом и Малом залах Петербургской филармонии. С двумя концертами выступит народный артист СССР Александр Дмитриев, программы готовят дирижеры Василий Синайский, Юозас Домаркас (Литва), Феликс Коробов, Михаил Татарников, Павел Бубельников, Михаил Голиков, Лео Кремер (Германия), Яцек Каспшик (Польша), Дориан Уилсон (США).
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