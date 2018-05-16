Международный фестиваль «Музыкальная коллекция» представит в Петербурге мировую классику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Санкт-Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича открывает в среду XIII международный фестиваль «Музыкальная коллекция», который продлится почти полтора месяца и представит широкую панораму мировой классики. Зачин этому празднику дадут народный артист России Марис Янсонс и возглавляемый им Симфонический оркестр Баварского радио.

Этим выступлением маэстро в год своего 75-летия откроет короткое российское турне: после Петербурга коллектив даст концерт в Москве.

"Фестивальный марафон по традиции начинается в мае, а завершится под занавес сезона, в конце июня, выступлениями наших филармонических оркестров под управлением народных артистов СССР Юрия Темирканова Александра Дмитриева . Причем для Александра Сергеевича это будет завершающее выступление на посту художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Филармонии, которым он руководит уже более четыре десятилетий", — рассказал ТАСС заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский

По его словам, «Коллекция» нынешнего года богата как симфонической, так и камерной музыкой и представит новые для петербуржцев имена. Так, с заслуженным коллективом впервые выступит главный дирижер Варшавского филармонического оркестра Яцек Каспшик (Польша). Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева с заслуженным коллективом исполнит молодая итальянская пианистка Беатриче Рана, которая с успехом выступала с петербургскими филармонистами на гастролях, после чего получила приглашение на «Музыкальную коллекцию». Квартет саксофонов SIGNUM из Германии представит программу «Времена года» из музыки Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы в переложении для квартета этих инструментов и для аккордеона.

В Малом зале Филармонии пианист Денис Мацуев впервые выступит с солистами Дрезденской государственной капеллы, и на этот концерт все билеты уже проданы.

"Коллекция": действующие лица