Международный фестиваль «Музыкальная коллекция» представит в Петербурге мировую классику 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Санкт-Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича открывает в среду XIII международный фестиваль «Музыкальная коллекция», который продлится почти полтора месяца и представит широкую панораму мировой классики. Зачин этому празднику дадут народный артист России Марис Янсонс и возглавляемый им Симфонический оркестр Баварского радио.
Этим выступлением маэстро в год своего 75-летия откроет короткое российское турне: после Петербурга коллектив даст концерт в Москве.
"Фестивальный марафон по традиции начинается в мае, а завершится под занавес сезона, в конце июня, выступлениями наших филармонических оркестров под управлением народных артистов СССР Юрия Темирканова и Александра Дмитриева. Причем для Александра Сергеевича это будет завершающее выступление на посту художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Филармонии, которым он руководит уже более четыре десятилетий", — рассказал ТАСС заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский.
По его словам, «Коллекция» нынешнего года богата как симфонической, так и камерной музыкой и представит новые для петербуржцев имена. Так, с заслуженным коллективом впервые выступит главный дирижер Варшавского филармонического оркестра Яцек Каспшик (Польша). Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева с заслуженным коллективом исполнит молодая итальянская пианистка Беатриче Рана, которая с успехом выступала с петербургскими филармонистами на гастролях, после чего получила приглашение на «Музыкальную коллекцию». Квартет саксофонов SIGNUM из Германии представит программу «Времена года» из музыки Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы в переложении для квартета этих инструментов и для аккордеона.
В Малом зале Филармонии пианист Денис Мацуев впервые выступит с солистами Дрезденской государственной капеллы, и на этот концерт все билеты уже проданы.
"Коллекция": действующие лица
В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением заслуженного артиста России Владимира Альтшулера прозвучат Реквием петербургского композитора Сергея Слонимского и «Пасторальная» симфония Людвига ван Беховена. Разнообразные программы готовят приглашенные дирижеры Василий Синайский, Юозас Домаркас (Литва), Феликс Коробов, Михаил Татарников, Павел Бубельников, Михаил Голиков, Лео Кремер (Германия), Дориан Уилсон (США).
Среди ожидаемых солистов — скрипачи Никита Борисоглебский и Илья Козлов, пианисты Полина Осетинская и Петр Лаул, кларнетист Никита Лютиков, лауреат международного конкурса контрабасистов The Bradetich Foundation (2017) и премии ECHO Klassik (2017) Доминик Вагнер (Австрия). Еще один участник — петербургский скрипач Сергей Догадин, победивший в этом году на Международном конкурсе скрипачей в Сингапуре.
В эти же дни пройдет завершающий концерт из цикла «Музыка революции. Два цвета времени», посвященного 100-летию революции 1917 года. В заключительном вечере примет участие драматический актер Евгений Дятлов, который исполнит песни и романсы из советских фильмов о революции и Гражданской войне.