Михаил Турецкий планирует создать новый вокальный коллектив — детский хор

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина /. Основатель и руководитель арт-групп «Хор Турецкого» и Soprano Михаил Турецкий планирует создать новый коллектив — детский хор. Об этом народный артист России рассказал в интервью корреспонденту ТАСС по итогам мирового тура, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне.

"Насчет создания детского коллектива я думаю всерьез, — отметил Турецкий. — Пока времени не хватает на это, но в скором будущем появятся детские школы хорового искусства с обучением по нашей авторской программе".

В то же время о создании смешанного хора из мужских и женских голосов, по его словам, речи пока не идет, поскольку «Хор Турецкого» и женский коллектив Soprano одновременно и дополняют друг друга, и занимают независимые ниши в сфере вокального искусства.

"Мы в балансе: коллективы гастролируют автономно и за очень редким исключением, под какое-то особое событие я собираю их вместе, — отметил худрук. — От такой самостоятельной деятельности мы ничего не теряем, ведь в «Хоре Турецкого» есть уникальные голоса".

Вакцинация музыкой

Он привел в пример одного из солистов хора Михаила Кузнецова . «Мужское сопрано, один на миллион, — подчеркнул Турецкий. — Когда Кузнецов поет арию „Царица ночи“, то люди даже не верят, что это мужчина».

Музыкант считает, что созданные под его руководством коллективы могут выполнить одну из важнейших задач — приучать слушателей к высокому искусству и одновременно бороться с популярной музыкой низкого качества.

"Вот именно в этом и заключается наша миссия — дать в простой и доступной форме выжимку лучших мировых хитов, — пояснил он. — Это как экспресс-курс по просвещению — безболезненно и приятно, без всякого «грузилова». В то же время здесь есть и немного классики, немного рок-оперы, тут и фрагмент из мюзикла, и хиты поп-музыки: такая вакцинация полезна даже подрастающему поколению".

Сгореть дотла и возродиться вновь

Секрет популярности «Хора Турецкого» в мире художественный руководитель видит, прежде всего, в большой слаженности коллектива и постоянной учебе, практике и репетициях — сложной работе вне концертов, которая создает видимую легкость и гармоничность звучания на сцене. «Стоит признать, что в последнее время на рынке стали появляться похожие коллективы, которые пробуют действовать по нашему формату, взяв его за лекало, — отметил Михаил Турецкий. — Но тут ведь особенность еще в чем? Большинство солистов, наш костяк, поет в „Хоре Турецкого“ уже более 27 лет — вдумайтесь, насколько спетый и слаженный организм, который работает, как часы».

"У нас каждодневные репетиции по пять — шесть часов, а когда мы гастролируем, то перед каждым концертом у нас репетиция, обязательный check (проверка). Кроме того, наши солисты постоянно посещают уроки актерского мастерства, чтобы вжиться в образ, — сообщил музыкант. — Это колоссальный труд, на сцене мы выкладываемся на 200%, сгораем дотла и восстаем как птица феникс ради любви зрителя. Вот наш главный секрет".

Турецкий также заметил, что всем солистам хора уже более 40 лет. «Это — детородный возраст, когда мужчина может оплыть, отрастить живот, а может, и наоборот, оставаться Джеймсом Бондом , секс-символом. И вот тут всех приходится держать в ежовых рукавицах, — рассказал худрук. — Это — постоянные занятия фитнесом, йогой, скандинавская ходьба, посещение разного рода косметических услуг».

"Ведь мы выступаем на сцене и должны быть образцом с точки зрения внешнего вида. К тому же в нашем шоу большое значение имеет хореография — артисты должны классно двигаться. Поэтому я регулярно ставлю каждого на весы, и, если есть отклонение от нормы, то в дело вступают санкции", — добавил он.

"У нас есть нереализованная амбиция, и это прекрасно, именно она дает движение вперед, — заметил музыкант. — Потому что, если ты считаешь, что открыл уже все двери, то можешь попрощаться со званием артиста. Это труд, служение, отдача до последнего зрителю, который платит самым дорогим — своей любовью и временем".

Музыкальное посольство

С 3 по 12 мая этого года «Хор Турецкого » и арт-группа Soprano осуществили большой международный проект, посетив восемь городов и выступив с девятью концертами, посвященными 73-й годовщине Победы. Во время марафона Unity Songs ("Песни единства") в Париже, Любляне, Вене, Берлине, Минске, Москве, в израильском городе Ашдод, в зале Генеральной Ассамблеи ООН и в Нью-Йорке под открытым небом и совершенно бесплатно музыканты исполняли песни народов мира, арии из опер, попурри из знаменитых еврейских мелодий и, конечно, самые любимые соотечественниками военные песни — «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек» и другие. «Наш проект носит название Unity Songs — песни, которые объединяют, то есть своей музыкой мы говорим всем, что выступаем за мир, любовь, объединение мировых столиц в противостоянии войне и терроризму», — подчеркнул Турецкий.

По его словам, слушателями концертов за десять дней марафона стали 6 млн человек — как жителей городов, где выступали музыканты, так и те, кто слушал песни в прямом эфире в разных СМИ и в интернете. «В этом году мы установили собственный рекорд — за 10 дней проехали восемь стран от Парижа до Нью-Йорка. Нас даже прозвали музыкальным посольством, ведь в действительности этот проект объединяет, дает веру в светлое и мирное будущее, которого мы все хотим. И я безмерно рад колоссальной поддержке миллионов людей, которые стали участниками марафона — мы подбивали итоги и вышли на общую цифру около 6 млн человек, это невероятная команда, которая дает нам силы и вдохновения творить дальше».

На концерты, которые музыканты давали в рамках мирового тура, как считает Турецкий, приходили как давние поклонники коллективов, соотечественники, так и люди, находящиеся в смешанных браках. «Во время концертов мы говорим на разных языках. Главное — людям нужна эмоция, необходимо увидеть, что происходит в зале, и наши соотечественники создают нужную атмосферу. Тогда и иностранцам становится понятно, что для нас значит Победа», — уверен он.

Тема мира — основная в дипломатии и музыке

По мнению Турецкого, посвященный Победе марафон исключительно важен, поскольку «каждый житель планеты Земля просто обязан помнить о той войне, коснулось его страны это отдаленно или нет».

"При такой турбулентности, которая сейчас наблюдается в мировом сообществе, тема мира должна быть топовой в сознании людей, — подчеркнул он. — Мы должны налаживать мосты дружбы, и мы, артисты, делаем это через музыку. Необязательно даже понимать смысл каждого слова в песне или знать перевод, главное — чувствовать атмосферу, энергетику".

"На наших концертах иностранцы это улавливают и понимают, что, как говорится, never ever ("чтобы никогда не повторилось" — прим. ТАСС) — мы никогда не должны допустить подобного

", — отметил он. «На своих концертах мы говорим о том, что Россия и Америка — это два берега у одной реки, реки Мира, о том, что сегодня надо объединяться, что Россия, Евросоюз , Казахстан, Израиль и США должны стать единым целом, чтобы сохранить наш хрупкий мир. Через музыку, доброту, искренность, духовность, эмоциональный подъем проще достучаться до людей, чем через сухую дипломатическую языковую исповедь», — считает Михаил Турецкий.

МИД и Он выразил особую благодарность правительству Москвы Минкульту России за поддержку проекта. «Надеюсь, мы не подкачали, — заметил Турецкий. — И в следующем году будем продолжать расширять географию нашего проекта».

Великая Отечественная как история семьи

Сам Михаил Турецкий часто рассказывает своим детям о войне, о том, какой ценой она досталась соотечественникам. «Мои родители — участники ВОВ, прошли всю войну. Мама работала нянечкой в эвакогоспитале, отец — участник прорыва блокады Ленинграда, 900 дней провел в окопах, пешком дошел из Берлина в Москву в 1945 году», — напомнил он.

"Они — невероятной закалки люди, очень любили жизнь. И я считаю обязательным делиться этим с детьми, это — история нашей семьи, в том числе фундамент воспитания, — полагает музыкант. — Потери нашей страны составили более 25 млн человек! Вдумайтесь, какая ужасная трагедия, трагедия, которая коснулась, как минимум, пяти поколений, и мы должны беречь память и быть благодарными за мирное небо над головой".

"Хор Турецкого" состоит из 10 солистов, которые представляют всю палитру мужских певческих голосов. Коллектив исполняет песни более, чем на 10 языках, без фонограммы и может заменить своими голосами оркестр. Уникальный в мире музыкальный коллектив имеет необычайно широкий репертуар — от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов.