«Мы будем давать лучшие концерты именно во Владивостоке» 

В феврале этого года на телеканале «ТНТ» стратовало шоу «Песни», участником которого стал музыкант из Приморья Максим Анисимов. Кастинг проекта Максим штурмовал вместе со своей группой «СвобоDA», которую основал несколько лет назад. Пройдя все прослушивания, Максим попал в команду к Максиму Фадееву и теперь борется за место в лейбле MALFA.
В интревью PRIMPRESS приморский музыкант рассказал, о том, что сподвигло его создать свою группу, и как пришла идея стать участником шоу.
— Почему вы приняли решение участвовать в проекте «Песни»?
— Нужно было что-то делать, куда-то двигаться. Участие в проекте — хорошая возможность быть услышанным не только в своем городе, но и по всей России. После того как показали наше выступление на ТНТ, в нашей группе в соцсетях прибавилось несколько тысяч человек. Это значит, что мы уже можем ездить с концертами по разным городам и собирать по пять человек (смеется).
— Помимо кастинга, который показали в эфире, ваше выступление отсматривали?
— Да, конечно. Команда проекта ездила по городам, смотрела выступления. Они прослушали 7-8 тысяч человек, за что им большое спасибо! Это было суперпрослушивание, на котором всем смогли уделить внимание.
— Как появилась ваша группа? Кто является ее создателем?
— Как появляются группы во Владивостоке? Ходишь на концерты, тебе ничего не нравится, и ты думаешь: «А сделаю-ка я все сам»! Тем более что начальное музыкальное образование у меня есть. Я ходил в школу-студию «Звонкие голоса». Правда, окончил ее с одними тройками. Хор — три, ритмика — три, сольфеджо и фортепиано — три. Я ленился и ничего не учил.
— Каких успехов в мире музыки вы уже достигли?
— А нет никаких успехов еще. Критерий успеха группы — это количество зрителей, пришедших на концерт. Я так считаю. Во Владивостоке в «Андеграунде» (театрально-концертный студенческий комплекс) в будний день мы собирали 300 человек. Это неплохо. В Москве собираем 5. Поэтому об успехах говорить рано. Успех — это когда тебя показывают по телевизору и крутят на радиостанциях.
— Вы исполняете песни в стиле поп-рок. Не планируете менять жанр?
— Сейчас стили смешанные, их границы размылись. Это лет 50 назад было понятно, где гранж, где чистый рок, где попса и т.д. А сейчас, как и в искусстве, все смешалось. Получилась смесь стилей, которым бессмысленно давать названия. Можно сказать инди-поп-рок, можно арт-рок. Это просто современная музыка, поп-рок. Мы пробуем себя в разных стилях и направлениях. С каждой песней стиль меняется.
— У вас есть особый стиль исполнения, он полностью придуман или это собирательный образ? (некоторые говорят, что вы чем-то похожи на группу «Мумий Тролль»)
— Открою секрет: все музыканты и люди, занимающиеся творчеством, ничего не придумывают сейчас. Все давно придумано. Есть такое понятие «быть под чьим-то влиянием». Ты много слушаешь определенную музыку, смотришь картины или фильмы, а потом берешь отовсюду по кусочку, добавляешь что-то свое и получается творчество. К примеру, есть подозрение, что группа Radiohead переняла кое-какие мотивы у Аллы Пугачевой. Так что зарубежные группы тоже заимствуют у наших популярных исполнителей. Что касается группы «Мумий Тролль», то она мне когда-то нравилась. Сейчас мы находимся под жестким влиянием группы Radiohead. Это длится уже год, мы не можем остановиться и еле сдерживаемся, чтобы не позаимствовать у них все!
— Песня, которую вы исполняли на кастинге, была написана специально для шоу «Песни»?
— Это старый трек, но в новой аранжировке. На самом деле люди не слышали наши треки, потому что мы их не записываем. Как только у нас появятся деньги, мы все запишем. Кстати, сразу после эфира шоу «ПЕСНИ» мы выпустили сингл «Мы здесь не зря».
— Кто из продюсеров вам больше импонирует — ТИМАТИ или Максим Фадеев?
Пока я не имею права ответить на этот вопрос.
Вообще мне импонирует Антон Беляев. Очень круто было бы с ним поработать. Тем более он наш, дальневосточный, из Магадана.
— Вы поставили себе какие-либо цели касательно ваших выступлений в шоу?
— Самая главная цель — выходить на сцену, пока дают возможность, и качественно делать то, что умеем.
— Будут ли в дальнейшем исполнены новые композиции? Или вы будете использовать уже готовые?
— Новые треки будут, безусловно. Мы хотим использовать в них смешанные ритмы, поэтому они получатся более сложными по структуре и аранжировке.
— Скажите пару слов родному городу.
— Родному городу много чего хочется сказать, ведь он самый родной и любимый. И поддерживает нас как никто другой. В будущем, если у нас все получится, мы будем давать лучшие концерты именно во Владивостоке, даже если они будут единственными. Я родился и 24 года прожил в этом городе. Отношусь к нему с огромным трепетом и приезжаю сюда раз в полгода.