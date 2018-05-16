«Мы будем давать лучшие концерты именно во Владивостоке»

В феврале этого года на телеканале «ТНТ» стратовало шоу «Песни», участником которого стал музыкант из Приморья Максим Анисимов . Кастинг проекта Максим штурмовал вместе со своей группой «СвобоDA», которую основал несколько лет назад. Пройдя все прослушивания, Максим попал в команду к Максиму Фадееву и теперь борется за место в лейбле MALFA.

В интревью PRIMPRESS приморский музыкант рассказал, о том, что сподвигло его создать свою группу, и как пришла идея стать участником шоу.

— Почему вы приняли решение участвовать в проекте «Песни»?

— Нужно было что-то делать, куда-то двигаться. Участие в проекте — хорошая возможность быть услышанным не только в своем городе, но и по всей России . После того как показали наше выступление на ТНТ, в нашей группе в соцсетях прибавилось несколько тысяч человек. Это значит, что мы уже можем ездить с концертами по разным городам и собирать по пять человек (смеется).

— Помимо кастинга, который показали в эфире, ваше выступление отсматривали?

— Да, конечно. Команда проекта ездила по городам, смотрела выступления. Они прослушали 7-8 тысяч человек, за что им большое спасибо! Это было суперпрослушивание, на котором всем смогли уделить внимание.

— Как появилась ваша группа? Кто является ее создателем?

— Как появляются группы во Владивостоке ? Ходишь на концерты, тебе ничего не нравится, и ты думаешь: «А сделаю-ка я все сам»! Тем более что начальное музыкальное образование у меня есть. Я ходил в школу-студию «Звонкие голоса». Правда, окончил ее с одними тройками. Хор — три, ритмика — три, сольфеджо и фортепиано — три. Я ленился и ничего не учил.

— Каких успехов в мире музыки вы уже достигли?

— А нет никаких успехов еще. Критерий успеха группы — это количество зрителей, пришедших на концерт. Я так считаю. Во Владивостоке в «Андеграунде» (театрально-концертный студенческий комплекс) в будний день мы собирали 300 человек. Это неплохо. В Москве собираем 5. Поэтому об успехах говорить рано. Успех — это когда тебя показывают по телевизору и крутят на радиостанциях.

— Вы исполняете песни в стиле поп-рок. Не планируете менять жанр?

— Сейчас стили смешанные, их границы размылись. Это лет 50 назад было понятно, где гранж, где чистый рок, где попса и т.д. А сейчас, как и в искусстве, все смешалось. Получилась смесь стилей, которым бессмысленно давать названия. Можно сказать инди-поп-рок, можно арт-рок. Это просто современная музыка, поп-рок. Мы пробуем себя в разных стилях и направлениях. С каждой песней стиль меняется.

— У вас есть особый стиль исполнения, он полностью придуман или это собирательный образ? (некоторые говорят, что вы чем-то похожи на группу «Мумий Тролль»)

— Открою секрет: все музыканты и люди, занимающиеся творчеством, ничего не придумывают сейчас. Все давно придумано. Есть такое понятие «быть под чьим-то влиянием». Ты много слушаешь определенную музыку, смотришь картины или фильмы, а потом берешь отовсюду по кусочку, добавляешь что-то свое и получается творчество. К примеру, есть подозрение, что группа Radiohead переняла кое-какие мотивы у Аллы Пугачевой . Так что зарубежные группы тоже заимствуют у наших популярных исполнителей. Что касается группы «Мумий Тролль», то она мне когда-то нравилась. Сейчас мы находимся под жестким влиянием группы Radiohead. Это длится уже год, мы не можем остановиться и еле сдерживаемся, чтобы не позаимствовать у них все!

— Песня, которую вы исполняли на кастинге, была написана специально для шоу «Песни»?

— Это старый трек, но в новой аранжировке. На самом деле люди не слышали наши треки, потому что мы их не записываем. Как только у нас появятся деньги, мы все запишем. Кстати, сразу после эфира шоу «ПЕСНИ» мы выпустили сингл «Мы здесь не зря».

— Кто из продюсеров вам больше импонирует — ТИМАТИ или Максим Фадеев?

Пока я не имею права ответить на этот вопрос.

Вообще мне импонирует Антон Беляев . Очень круто было бы с ним поработать. Тем более он наш, дальневосточный, из Магадана

— Вы поставили себе какие-либо цели касательно ваших выступлений в шоу?

— Самая главная цель — выходить на сцену, пока дают возможность, и качественно делать то, что умеем.

— Будут ли в дальнейшем исполнены новые композиции? Или вы будете использовать уже готовые?

— Новые треки будут, безусловно. Мы хотим использовать в них смешанные ритмы, поэтому они получатся более сложными по структуре и аранжировке.

— Скажите пару слов родному городу.

— Родному городу много чего хочется сказать, ведь он самый родной и любимый. И поддерживает нас как никто другой. В будущем, если у нас все получится, мы будем давать лучшие концерты именно во Владивостоке, даже если они будут единственными. Я родился и 24 года прожил в этом городе. Отношусь к нему с огромным трепетом и приезжаю сюда раз в полгода.