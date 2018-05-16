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PSY ушел из YG Entertainment через 8 лет совместной работы
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PSY ушел из YG Entertainment через 8 лет совместной работы 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Спустя лет сотрудничества с YG, PSY принял решение расторгнуть контракт с компанией, которая привела его к популярности. Вместе с агентством музыкант выпустил такие песни, как «Gangnam», «Gentleman» и «Hangover», ставшие его визитными карточками. начал совместную работу с компанией, которая сотрудничает в том числе с BigBang, и, в-м году. В-ом, после выпуска песни и клипа «Gangnam», музыкант поднялся на вершину славы. Песня стала самой популярной корейской композицией в чарте «Billboard».
«PSY и YG выполняли совместную работу с особым доверием последие лет. Мы во всем поддерживали бьющую через край энергию, его страсть к музыке. И мы вместе шли вперед, когда ‘Gangnam’ завоевал мировую популярность», — сообщили в агенстве.
И сам музыкант, и его коллеги из YG уверены: расторжение контракта никак не повлияет на их отношения друг к другу и на дальнейшее общение:
«В независимости от наличия контракта, теплые отношения между и будут длиться вечно. Мы приветствуем новые начинания и желаем ему здоровья и счастья. Мы выражаем нашу глубокую благодарность фанатам, которые до сих пор любили и воспринимали его как артиста», — сказали в агентстве.
Мы уверены: на прекращении сотрудничества с YG карьера не заканчивается. Возможно, музыканту просто нужны новые знакомства, новые эмоции и источники вдохновения!
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