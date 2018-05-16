Вместе быть — такое счастье

Семья — самое главное в жизни каждого человека. Семья — это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению.

15 мая по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН во всём мире отмечается Международный день семьи.

В этот день в детской библиотеке № 208 — Центре культурного наследия В. И. Даля для жителей района прошёл при аншлаге замечательный литературно— музыкальный концерт «Вместе быть — такое счастье», который провёл Геннадий Самойлов, известный московский бард, участник квартета «Гавань+» и постоянный участник легендарной передачи «В нашу гавань заходили корабли». И смех, и слезы, и любовь… Всё это есть в песнях у Геннадия. Талантливый автор и исполнитель, которого можно слушать бесконечно, так как постоянно меняется образ, исполнение и характер песен. Так тонко, так чудесно. И старые песни, и новые стихи, и даже разговор с залом…

На концерте Геннадий Самойлов исполнил песню Ю. Лозы «Письмо матери», пел так, как могут петь только люди, которые сами пережили всё, о чём пелось и говорилось в тексте. Блестели слёзы на глазах у многих присутствующих. Авторская песня, зародившаяся в оттепель, пережившая застой и перестройку, странным образом жива…

Уж нет Владимира Высоцкого, нет Булата Окуджавы , нет Новеллы Матвеевой… да много кого нет… Но есть вот этот неповторимый кусочек нашей культуры, который заставляет притормозить, прислушаться, оглянуться вокруг, увидеть другие лица и услышать другие слова… Время, время!

Двух часов концерта просто не хватило на всё. Он подарил зрителям свои песни и хорошее настроение. Забыв о годах, все пели весёлые шуточные песни вместе с автором и от всей души благодарили Самойлова. В заключение концерта артист сказал важную вещь: как бы жизнь нас ни била, ни унижала, давайте не предавать наши мечты, не сдаваться, не идти на поводу у обстоятельств, а двигаться только вперёд, оставаясь самими собой,

и тогда, поверьте, успех не заставит себя ждать! Замечательный чудесный вечер, замечательный концерт.