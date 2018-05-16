Семья — самое главное в жизни каждого человека. Семья — это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению.
15 мая по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН во всём мире отмечается Международный день семьи.
В этот день в детской библиотеке № 208 — Центре культурного наследия В. И. Даля для жителей района прошёл при аншлаге замечательный литературно— музыкальный концерт «Вместе быть — такое счастье», который провёл Геннадий Самойлов, известный московский бард, участник квартета «Гавань+» и постоянный участник легендарной передачи «В нашу гавань заходили корабли». И смех, и слезы, и любовь… Всё это есть в песнях у Геннадия. Талантливый автор и исполнитель, которого можно слушать бесконечно, так как постоянно меняется образ, исполнение и характер песен. Так тонко, так чудесно. И старые песни, и новые стихи, и даже разговор с залом…
На концерте Геннадий Самойлов исполнил песню Ю. Лозы «Письмо матери», пел так, как могут петь только люди, которые сами пережили всё, о чём пелось и говорилось в тексте. Блестели слёзы на глазах у многих присутствующих. Авторская песня, зародившаяся в оттепель, пережившая застой и перестройку, странным образом жива…
Уж нет Владимира Высоцкого, нет Булата Окуджавы, нет Новеллы Матвеевой… да много кого нет… Но есть вот этот неповторимый кусочек нашей культуры, который заставляет притормозить, прислушаться, оглянуться вокруг, увидеть другие лица и услышать другие слова… Время, время!
Двух часов концерта просто не хватило на всё. Он подарил зрителям свои песни и хорошее настроение. Забыв о годах, все пели весёлые шуточные песни вместе с автором и от всей души благодарили Самойлова. В заключение концерта артист сказал важную вещь: как бы жизнь нас ни била, ни унижала, давайте не предавать наши мечты, не сдаваться, не идти на поводу у обстоятельств, а двигаться только вперёд, оставаясь самими собой,
и тогда, поверьте, успех не заставит себя ждать! Замечательный чудесный вечер, замечательный концерт.