Русская душа — в русских песнях: Хор Сретенского монастыря выступил в Новом Уренгое

Неповторимая концертная программа «Россия: время, вперед!» собрала на одной сцене именитых актеров театра и кино, оперных певцов, бессменный хор Сретенского монастыря. В этом году в программе также приняли участие: победитель проекта «Голос» Сергей Волчков и петербургский коллектив русских народных инструментов «Терем-квартет», исполняющий музыку в стиле классический кроссовер.

Новый Уренгой стал девятым из двадцати двух городов, включенных в программу тура. Новый проект, как и другие постановки — «Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы» — собрал полный зал восторженных зрителей.

С первых нот публику захватил музыкальный и световой вихрь. В зале звучали гимны, духовные, народные и казачьи песни — золотой фонд русской культуры. Концертные номера сопровождались видеорядом, который основан на живописи, фресках и документальных кадрах. Уникальная постановка соединила в единое целое музыку, театр, вокал и мультимедийные технологии.

За два часа при помощи видеоинсталяций, музыки и поэзии зрителям рассказали историю страны длиной в 11 веков — от крещения Руси до событий современности.

— «Россия: время, вперед!» — совершенно новая программа, — рассказал Никон Жила, художественный руководитель хора Сретенского монастыря. — Благодаря компании «Роснефть» мы имеем возможность писать новые песни, новую музыку, делать очень интересные проекты. Концертная программа посвящена истории России. Мы пригласили зрителей в захватывающее путешествие по широким просторам нашей страны, перемещали их из одного исторического эпизода в другой, взывая к главным человеческим ценностям: любви к родине, дружбе, доброте.

Актриса Елена Захарова призналась — не могла отказаться от уникальной возможности выступить на одной сцене с хором Сретенского монастыря. В новой постановке актриса читает стихи Есенина, Мандельштама, Асадова, которые помогают разделить постановку на смысловые части и сделать акценты на нужных идеях.

А заслуженный артист России Андрей Константинов , солист ансамбля «Терем-квартет», отметил, что коллектив квартета очень рад найти единомышленников в такой выдающейся, грандиозной программе как «Россия: время, вперед!». Каждый концерт проходит на одном дыхании, вселяя в людей Веру, Надежду, Любовь к себе и своей стране!

Приглашение на концерт получили не только сотрудники АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», но и ветераны Великой Отечественной войны, представители муниципалитета, духовенство, ученики «Роснефть-класса».

Новоуренгойцы приняли новую постановку на «ура». По доброй традиции зрители отблагодарили артистов продолжительными овациями.