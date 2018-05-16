Ещё
Русская душа — в русских песнях: Хор Сретенского монастыря выступил в Новом Уренгое
Далее:
Читайте также:
Ещё

Русская душа — в русских песнях: Хор Сретенского монастыря выступил в Новом Уренгое 

Красный Север 36 минут назад
Фото: Красный Север
Неповторимая концертная программа «Россия: время, вперед!» собрала на одной сцене именитых актеров театра и кино, оперных певцов, бессменный хор Сретенского монастыря. В этом году в программе также приняли участие: победитель проекта «Голос» Сергей Волчков и петербургский коллектив русских народных инструментов «Терем-квартет», исполняющий музыку в стиле классический кроссовер.
Новый Уренгой стал девятым из двадцати двух городов, включенных в программу тура. Новый проект, как и другие постановки — «Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы» — собрал полный зал восторженных зрителей.
С первых нот публику захватил музыкальный и световой вихрь. В зале звучали гимны, духовные, народные и казачьи песни — золотой фонд русской культуры. Концертные номера сопровождались видеорядом, который основан на живописи, фресках и документальных кадрах. Уникальная постановка соединила в единое целое музыку, театр, вокал и мультимедийные технологии.
За два часа при помощи видеоинсталяций, музыки и поэзии зрителям рассказали историю страны длиной в 11 веков — от крещения Руси до событий современности.
— «Россия: время, вперед!» — совершенно новая программа, — рассказал Никон Жила, художественный руководитель хора Сретенского монастыря. — Благодаря компании «Роснефть» мы имеем возможность писать новые песни, новую музыку, делать очень интересные проекты. Концертная программа посвящена истории России. Мы пригласили зрителей в захватывающее путешествие по широким просторам нашей страны, перемещали их из одного исторического эпизода в другой, взывая к главным человеческим ценностям: любви к родине, дружбе, доброте.
Актриса Елена Захарова призналась — не могла отказаться от уникальной возможности выступить на одной сцене с хором Сретенского монастыря. В новой постановке актриса читает стихи Есенина, Мандельштама, Асадова, которые помогают разделить постановку на смысловые части и сделать акценты на нужных идеях.
А заслуженный артист России Андрей Константинов, солист ансамбля «Терем-квартет», отметил, что коллектив квартета очень рад найти единомышленников в такой выдающейся, грандиозной программе как «Россия: время, вперед!». Каждый концерт проходит на одном дыхании, вселяя в людей Веру, Надежду, Любовь к себе и своей стране!
Приглашение на концерт получили не только сотрудники АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», но и ветераны Великой Отечественной войны, представители муниципалитета, духовенство, ученики «Роснефть-класса».
Новоуренгойцы приняли новую постановку на «ура». По доброй традиции зрители отблагодарили артистов продолжительными овациями.
Антонина Кузнецова
Красный Север: последние новости
Фитнес-фестиваль в Ноябрьске собрал 200 приверженцев ЗОЖ В Новом Уренгое известный фотограф Борис Великов показал свои самые дорогие работы На Ямале двух матерей осудили за смертельный недосмотр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века28
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования67
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы6
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение