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Траволта «зажёг» танцпол на выступлении 50cent
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Траволта «зажёг» танцпол на выступлении 50cent 

News.ru 1 час назад
Голливудский актёр Джон Траволта станцевал под песню рэппера 50cent на концерте в Каннах. Так 64-летняя знаменитость «отпраздновала» премьерный показ фильма «Готти», в котором Траволте отошла главная роль.
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