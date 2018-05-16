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Траволта «зажёг» танцпол на выступлении 50cent
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Траволта «зажёг» танцпол на выступлении 50cent
News.ru
1 час назад
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Голливудский актёр
Джон Траволта
станцевал под песню рэппера 50cent на концерте в Каннах. Так 64-летняя знаменитость «отпраздновала» премьерный показ фильма «Готти», в котором Траволте отошла главная роль.
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