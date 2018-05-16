На сквере в 8-м микрорайоне Зеленограда прошел IV этап фестиваля «Литературно-музыкальная шкатулка»

15 мая творческие люди Зеленограда выступили со стихами и песнями возле памятника А. С. Пушкину в 8-м микрорайоне. Это был IV этап фестиваля «Литературно-музыкальная шкатулка», организованный ГБУ «Славяне» и посвященный Дню Победы.

Перед зрителями продекламировали стихи собственного сочинения Маргарита Казакевич, Галина Шустова и Серафима Бударцева из клубного формирования «Мои Соседи». Вера Абрамова исполнила песню «Мужчины уходили на войну». Далее с песнями собственного сочинения выступил актер театра и кино Сергей Никитин

Участники все вместе спели «Катюшу» и «Старый клен». Концерт продолжила Любовь Мельникова с композициями «Тучи в голубом» и «Оттепель».

По окончании концерта поэт, член Союза писателей России Дмитрий Казюлин вручил грамоты и благодарности участникам и гостям за лучшие творческие номера.

Потом состоялось чаепитие и танцы.