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На сквере в 8-м микрорайоне Зеленограда прошел IV этап фестиваля «Литературно-музыкальная шкатулка»
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На сквере в 8-м микрорайоне Зеленограда прошел IV этап фестиваля «Литературно-музыкальная шкатулка» 

Старое Крюково 3 часа назад
Фото: Старое Крюково
15 мая творческие люди Зеленограда выступили со стихами и песнями возле памятника А. С. Пушкину в 8-м микрорайоне. Это был IV этап фестиваля «Литературно-музыкальная шкатулка», организованный ГБУ «Славяне» и посвященный Дню Победы.
Перед зрителями продекламировали стихи собственного сочинения Маргарита Казакевич, Галина Шустова и Серафима Бударцева из клубного формирования «Мои Соседи». Вера Абрамова исполнила песню «Мужчины уходили на войну». Далее с песнями собственного сочинения выступил актер театра и кино Сергей Никитин.
Участники все вместе спели «Катюшу» и «Старый клен». Концерт продолжила Любовь Мельникова с композициями «Тучи в голубом» и «Оттепель».
По окончании концерта поэт, член Союза писателей России Дмитрий Казюлин вручил грамоты и благодарности участникам и гостям за лучшие творческие номера.
Потом состоялось чаепитие и танцы.
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