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В Капотне прошел танцевальный вечер
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В Капотне прошел танцевальный вечер 

Управа района Марьино 1 час назад
В рамках цикла мероприятий «Театральные новеллы» в Капотне прошел концерт студии современного танца «Республика танца». Об этом говорится на официальном портале Дворца культуры «Капотня».
В программе были представлены все возрастные группы студии с уже полюбившимися зрителям номерами: «Жить», «Друзья», «Восьмидесятые» и премьерами.
Дворец культуры «Капотня» находится по адресу: Капотня, 2-й квартал, д.20а.
Дополнительная информация по телефону 8 (495) 355-19-38 либо электронной почте: dk-kapotnja@mail.ru. (то)
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