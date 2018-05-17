В Капотне прошел танцевальный вечер

В рамках цикла мероприятий «Театральные новеллы» в Капотне прошел концерт студии современного танца «Республика танца». Об этом говорится на официальном портале Дворца культуры «Капотня».

В программе были представлены все возрастные группы студии с уже полюбившимися зрителям номерами: «Жить», «Друзья», «Восьмидесятые» и премьерами.

Дворец культуры «Капотня» находится по адресу: Капотня, 2-й квартал, д.20а.

Дополнительная информация по телефону 8 (495) 355-19-38 либо электронной почте: dk-kapotnja@mail.ru. (то)