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Куда пропал Малежик
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Куда пропал Малежик 

Рамблер 1 час назад
Как живет, чем занимается популярный в прошлом музыкант и почему о нем почти не слышно.
Вячеслав Малежик стал музыкантом вопреки — родители не поддерживали сына в его увлечении, а отец и вовсе грозился разбить гитару каждую сессию, чтобы ничто не отвлекало будущего железнодорожного технолога от учебы. Но вышло все иначе.
Первые аккорды Вячеславу показал муж сестры, остальные он придумывал сам. Сначала Малежик выступал с различными коллективами "Мозаика", "Веселые ребята", "Голубые гитары", "Пламя", а затем начал записывать свои песни в сопровождении группы "Саквояж". Пик популярности пришелся на 1985-89 годы, в это время вышли его главные хиты, а пластинки пользовались успехом.
После развала СССР Вячеслав Малежик стал реже появляться на телевидении и в прессе, но продолжал гастролировать и записывать альбомы.
Летом 2017 года артист перенес инсульт, из-за болезни пришлось отменить все концерты. Сообщение об этом появилось на сайте музыканта. Вячеслав Малежик признался, что в один миг потерял способность петь, играть на гитаре и ходить. Всему пришлось учиться заново и без поддержки близких это было бы трудно. У него прекрасная жена, двое детей и двое внуков. В одном из недавних интервью Малежик сообщил, что только после болезни понял, как любит свою жену.
Музыкант постепенно возвращается к концертной деятельности и даже записал альбом. Интернет-версия уже доступна, а позже выйдет пластинка.
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