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Зеленоградцы могут услышать «Музыку со специями»
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Зеленоградцы могут услышать «Музыку со специями» 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
21 мая в 18.00 Культурный центр «Зеленоград» приглашает на концерт «Музыка со специями» хоровой капеллы «Musica Linguae» Московского государственного лингвистического университета и хора столичного университета педагогических наук Сантьяго (Чили). Стоимость билета — 300 рублей. Мероприятие пройдет в театральном зале Культурного центра.
Хоровая капелла «Musica Linguae» — коллектив студентов, выпускников и друзей Московского государственного лингвистического университета. В этом году хору исполнилось 18 лет. Капелла регулярно принимает участие в конкурсах и фестивалях в России и за рубежом, является призером и лауреатом Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос», дипломантом и призером фестиваля «Весна в ЛЭТИ» (Санкт-Петербург), а также международного фестиваля духовной музыки «Silver Bells» (Даугавпилс, Латвия). В 2016 году ребята побывали на Всемирных хоровых играх в Сочи и привезли два золотых и один серебряный диплом.
Несмотря на то, что «Musica Linguae» — любительский хор, в его репертуар входят весьма сложные композиции, которые исполняются на профессиональном уровне.
Хоровая группа столичного университета педагогических наук Сантьяго, возглавляемая ее директором Гильермо Вергарой Карвахалом и состоящая из студентов музыкального факультета, представителей различных курсов, учителей и людей из сообщества района Сантьяго, совершает концертный тур по Европе с 8 по 28 мая. На протяжении трех недель хористы будут выступать в Швейцарии, Бельгии, Германии, Зеленограде и Москве, исполняя хоровые сочинения различных стилей и жанров, делая упор на чилийскую и латиноамериканскую музыку.
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