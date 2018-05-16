Зеленоградцы могут услышать «Музыку со специями»

21 мая в 18.00 Культурный центр «Зеленоград» приглашает на концерт «Музыка со специями» хоровой капеллы «Musica Linguae» Московского государственного лингвистического университета и хора столичного университета педагогических наук Сантьяго (Чили). Стоимость билета — 300 рублей. Мероприятие пройдет в театральном зале Культурного центра.

Хоровая капелла «Musica Linguae» — коллектив студентов, выпускников и друзей Московского государственного лингвистического университета. В этом году хору исполнилось 18 лет. Капелла регулярно принимает участие в конкурсах и фестивалях в России и за рубежом, является призером и лауреатом Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос», дипломантом и призером фестиваля «Весна в ЛЭТИ» (Санкт-Петербург), а также международного фестиваля духовной музыки «Silver Bells» (Даугавпилс, Латвия). В 2016 году ребята побывали на Всемирных хоровых играх в Сочи и привезли два золотых и один серебряный диплом.

Несмотря на то, что «Musica Linguae» — любительский хор, в его репертуар входят весьма сложные композиции, которые исполняются на профессиональном уровне.

Хоровая группа столичного университета педагогических наук Сантьяго, возглавляемая ее директором Гильермо Вергарой Карвахалом и состоящая из студентов музыкального факультета, представителей различных курсов, учителей и людей из сообщества района Сантьяго, совершает концертный тур по Европе с 8 по 28 мая. На протяжении трех недель хористы будут выступать в Швейцарии, Бельгии, Германии, Зеленограде и Москве, исполняя хоровые сочинения различных стилей и жанров, делая упор на чилийскую и латиноамериканскую музыку.