Воронежцев приглашают на вечер фортепианной музыки

31 мая в Воронеже выступит один из самых ярких пианистов современности Георгий Войлочников.

Молодой музыкант является лауреатом многих престижных международных конкурсов, одно из его достижений — победа на конкурсе имени Скрябина, лауреатами которого в разные годы становились такие известные пианисты, как Пётр Лаул, Андрей Коробейников, Даниил Трифонов

Георгий Войлочников родился и начал учиться музыке в Воронеже, сейчас он успешно стажируется в Высшей школе музыки Кёльна.

«Технические возможности Георгия Войлочникова безграничны. Его красота в общении с великими композиторами, его преданность музыке, стилистическая точность и общая музыкальная культура открывают перед ним двери концертных залов всего мира», — пишет о пианисте немецкий журнал Blickwinkel.

Георгий Войлочников исполнит для земляков в Доме актера музыку Мусоргского, Прокофьева и Рахманинова. Начало концерта в 19.00.