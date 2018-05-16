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Воронежцев приглашают на вечер фортепианной музыки
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Воронежцев приглашают на вечер фортепианной музыки 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
31 мая в Воронеже выступит один из самых ярких пианистов современности Георгий Войлочников.
Молодой музыкант является лауреатом многих престижных международных конкурсов, одно из его достижений — победа на конкурсе имени Скрябина, лауреатами которого в разные годы становились такие известные пианисты, как Пётр Лаул, Андрей Коробейников, Даниил Трифонов.
Георгий Войлочников родился и начал учиться музыке в Воронеже, сейчас он успешно стажируется в Высшей школе музыки Кёльна.
«Технические возможности Георгия Войлочникова безграничны. Его красота в общении с великими композиторами, его преданность музыке, стилистическая точность и общая музыкальная культура открывают перед ним двери концертных залов всего мира», — пишет о пианисте немецкий журнал Blickwinkel.
Георгий Войлочников исполнит для земляков в Доме актера музыку Мусоргского, Прокофьева и Рахманинова. Начало концерта в 19.00.
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