«Встань и уходи!» Маша Ивакова и Надежда Сысоева продинамили Антона Лаврентьева 

В клипе Антон Лаврентьев зовет на свидание своих звездных подруг Марию Ивакову, Леру Дергилеву, Надежду Сысоеву, Таню Скаредневу и Яну Сухову, но каждое из них благополучно проваливает. Что не так с героем Антона и почему он слышит от красоток «Встань и уходи!» — ответы ищи в музыкальном видео!
Клип на песню о любовных неудачах снял режиссер Радислав Лукин. Вживую песня будет впервые исполнена уже завтра, 17 мая на концерте Антона Лаврентьева в клубе RED.
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Фото:пресс-служба