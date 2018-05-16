«Встань и уходи!» Маша Ивакова и Надежда Сысоева продинамили Антона Лаврентьева

Клип на песню о любовных неудачах снял режиссер Радислав Лукин. Вживую песня будет впервые исполнена уже завтра, 17 мая на концерте Антона Лаврентьева в клубе RED.

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Фото:пресс-служба