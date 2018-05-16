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Перед измайловцами выступили студии «Цветы» и «Голосок»
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Перед измайловцами выступили студии «Цветы» и «Голосок» 

Управа района Измайлово города Москвы 24 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Центре культуры и спорта «Измайлово» состоялся отчетный концерт хореографической студии «Цветы» и Театра песни «Голосок».
Хореографическая студия «Цветы» (руководитель Марина Гудкова) и Театр песни «Голосок» (руководители Олег Маяков и Алексей Буланый) в последних числах апреля выступили перед жителями Измайлово с отчетным концертом.
Эти два коллектива по сложившейся традиции в конце учебного года соединяют свои творческие отчетные концерты в один замечательный вечер танца и песни. Дело в том, что в них занимаются дети, которые обучаются танцам в хореографической студии «Цветы» и одновременно учатся петь в Театре песни «Голосок». Такое соединение дает положительный результат для творческого развития личности ребенка.
Для зрителей в этот день были исполнены не только хорошо знакомые танцы и песни, с которыми дети выступали на различных концертах, но было и много премьерных композиций, подготовленные именно к этому отчетному концерту.
Все дети после концерта были награждены почетными грамотами за преданность делу и за любовь к песне и танцу и памятными подарками. Родители, родственники и друзья юных артистов были в восторге от концерта. Теперь ребят ждут новые выступления, новые номера, новые достижения.
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