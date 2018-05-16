Шевчук в день рождения сводит новый альбом

16 мая день рождения отмечает лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук . Сегодня ему исполняется 61 год. Несмотря на праздник, музыкант решил не приостанавливать работу. Об этом Юрий Шевчук рассказал в эфире НСН.

«Я работаю сейчас на студии, мы новый альбом сводим — хорошо празднуем. Музыка — главное», — заявил НСН музыкант.

Шевчук: Мы все вышли из Ленинградского рок-клуба По словам Юрия Шевчука, у него не запланировано никаких особых мероприятий на этот день.

Напомним, Юрий Шевчук начал заниматься музыкой ещё в школе. В 1970 году, когда его семья переехала в Уфу, он присоединился к школьному коллективу «Вектор». Постепенно Шевчук самостоятельно осваивал баян и гитару. В 1980 году была образована группа «ДДТ», лидером и единственным бессменным участником которой до сих пор является Юрий Шевчук.

Ранее он признался, что решение создать группу возникло после посещения фестиваля Ленинградского рок-клуба, где впервые услышал «Аквариум», «Алису», «Кино» и другие. Их музыку он назвал «живой, настоящей и энергичной».

Публикация от Группа ДДТ: (@ddt_band) 10 Ноя 2017 в 2:55 PST