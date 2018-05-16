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Шевчук в день рождения сводит новый альбом
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Шевчук в день рождения сводит новый альбом 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
16 мая день рождения отмечает лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Сегодня ему исполняется 61 год. Несмотря на праздник, музыкант решил не приостанавливать работу. Об этом Юрий Шевчук рассказал в эфире НСН.
«Я работаю сейчас на студии, мы новый альбом сводим — хорошо празднуем. Музыка — главное», — заявил НСН музыкант.
Шевчук: Мы все вышли из Ленинградского рок-клуба По словам Юрия Шевчука, у него не запланировано никаких особых мероприятий на этот день.
Напомним, Юрий Шевчук начал заниматься музыкой ещё в школе. В 1970 году, когда его семья переехала в Уфу, он присоединился к школьному коллективу «Вектор». Постепенно Шевчук самостоятельно осваивал баян и гитару. В 1980 году была образована группа «ДДТ», лидером и единственным бессменным участником которой до сих пор является Юрий Шевчук.
Ранее он признался, что решение создать группу возникло после посещения фестиваля Ленинградского рок-клуба, где впервые услышал «Аквариум», «Алису», «Кино» и другие. Их музыку он назвал «живой, настоящей и энергичной».
Публикация от Группа ДДТ: (@ddt_band) 10 Ноя 2017 в 2:55 PST
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