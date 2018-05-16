Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Рыбная неделя»

Как сообщает портал столичного правительства, гастрономический фестиваль пройдет с 17 по 27 мая. В городе будет работать почти 140 торговых шале рыбаков, которые представят более 100 видов продукции из 10 регионов России. В дни фестиваля на площади революции организуют сцену, где будут проходить живые джазовые концерты. На Тверской улице пройдут мастер-классы для детей по приготовлению рыбных блюд и квесты для малышей. Кроме того, на площадках фестиваля покажут уличные и кукольные спектакли в исполнении театров со всей России.