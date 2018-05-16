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Топ-8 радио для детей
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Топ-8 радио для детей 

Ezhikezhik.ru 3 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Кто-то скажет, что время его прошло, а кто-то поспорит, сказав, что именно по радио слушает с ребенком сказки на ночь, песенки из мультфильмов, спектакли, или участвует в конкурсах. Да, «эпоха онлайна» говорит за себя — почти все детские радиостанции подают прямой эфир в интернете, своя частота есть только у одной радиостанции в нашем списке. Какие и о чем?
Детское радио
частота 96.8 FM (Москва) deti.fm  «Детское радио» вещает в 35 городах России. Высокое качество передач про детей, о детях и для детей. Здесь можно услышать песни из самых популярных мультипликационных фильмов, записи мультфильмов для малышей, и, конечно, детские сказки перед сном. Познавательными для ребенка будет программа «Азбука путешествий» с увлекательными рассказами о самых чудесных уголках России и мира или «Клуб веселых академиков», председатель которого, профессор Семен Семенович Загорулька с помощником Петей Промокашкиным, приглашают познакомиться с выдающимися учеными и их открытиями. В программе «Музыкальный привет» можно в прямом эфире передать добрые слова всем знакомым!
Радио Disney
radio.disney.ru скачать приложение
Цифровая радиостанция для настоящих ценителей хорошей музыки. Можно бесплатно скачать приложение в app store, и быть на волне с помощью смартфона, слушая саундтреки к детским фильмам и мультфильмам и просто хорошую музыку.
Радио «Песни»
tirnet.ru/radio
Больше музыки! Это радио — постоянный музыкальный поток, в котором исполнение песен из любимых детских художественных и мультипликационных фильмов сменяет друг друга почти без пауз и перерывов. Многие из этих песен и музыкальных сценок знакомы нашим малышам почти с пеленок.
Радио «Детские песни»
myradio.ua  24 часа в сутки в эфире только детские песни — и даже без рекламы. «Я водяной» и «Луч солнца золотого» с удовольствием слушают и родители.
ТМ-радио
tmstudia.ru  На этой волне много детского творчества (стихотворения, сказки и прочие произведения собственного сочинения), сказки и радио спектакли, песни из детских мультфильмов и кинофильмов, песни в исполнении юных певцов и певиц — начинающих и не только. А каждую неделю проводится Дискотека с диджеями под любимые композиции.
Радио «Сириус»
radio-sirius.ru  А это радио не только для слушателей, но и для исполнителей! В прямом эфире развлекательного, детского, музыкально-познавательного радио звучат прекрасные песни юных талантливых ребят, лауреатов детских международных вокальных конкурсов, проходят актуальные конкурсы. Если ваш ребенок талантлив, поет, выступает на конкурсах, можно отправить запись песни в редакцию радио на почту.
KIDS FM  radiokidsfm.ru  Детское радио для дошкольнриков и ребят постарше и подростков. И они не только слушают, но и делают это радио, являясь ведущими большинства программ. Виолетта Юшкина разговаривает с талантливыми детьми в программе «Ярмарка Талантов», Влад Красавин знакомит радиослушателей с представителями самых разных профессий — будь то грузчик, виолончелист или водитель маршрутки в программе «Один день из жизни», Арина Данилова, участница программы «Голос дети», ведет развлекательную программу «Время ариков». Радио вещает в интернете, каждый день с 8 вечера до 12 ночи в прямом эфире, а в остальное время — в записи.
«Старое радио»
staroeradio.ru  Звучит не по-детски, однако там собраны десятки уникальных аудиозаписей из архивных советских фондов. Лучшие радиоматериалы прошлых лет (в том числе и сказки в исполнении Николая Литвинова) можно послушать на сайте.
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