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Гитаристы из Некрасовки выступили в центре «ПроДвижение»
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Гитаристы из Некрасовки выступили в центре «ПроДвижение» 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В молодежном центре «ПроДвижение» состоялся камерный концерт, посвященный 9 Мая. В концерте, организованном молодежной палатой района Косино-Ухтомский, приняли участие чтецы и музыканты из школы № 2089 района Некрасовка.
Исполнители выступили с произведениями, написанными в годы и после Великой Отечественной войны, а также современными и авторскими сочинениями. Примечательно, что одна из учениц, занимающихся по программе «Классическая гитара» выступила сольно, исполнив песню «Москвичи», а ее родители с младшим братом совместно исполнили песни «Рябина», «Вечный огонь», «Любо, братцы, любо». Кроме этого, педагог дополнительного образования Кристина Аветисова, выступившая в качестве ведущей музыкально-поэтического вечера, также исполнила несколько песен.
Все исполнители получили благодарственные письма от управы и молодежной палаты района Косино-Ухтомский. (вт)
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