Качество образовательных программ центра «Радость» из Коптева отметили на всероссийском фестивале

Двенадцать дополнительных общеобразовательных программ центра «Радость», который расположен в Коптеве, стали лауреатами всероссийского фестиваля «Методическая мозаика». Фестиваль проводился в рамках Всероссийского творческого конкурса для детей и молодежи в области дополнительного образования «Журавли надежды — 2018».

— Решением жюри шесть программ были удостоены звания лауреата первой степени. Среди них «Звуки сказки», «Музыкальный авиабилет: по странам и континентам», «Музыка родного края (знакомство с историей музыкальной культуры России)» и другие, — пояснил один из сотрудников «Радости».

Еще пять программ получили звание лауреата второй степени — в их числе «Общее музыкальное развитие в классе фортепиано» и «Музей в чемодане: страницы истории Великой Отечественной войны в экспонатах и документах».

Также одна программа удостоена звания лауреата третьей степени — «Танцы народов мира». (ео)