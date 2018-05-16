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Качество образовательных программ центра «Радость» из Коптева отметили на всероссийском фестивале
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Качество образовательных программ центра «Радость» из Коптева отметили на всероссийском фестивале 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Двенадцать дополнительных общеобразовательных программ центра «Радость», который расположен в Коптеве, стали лауреатами всероссийского фестиваля «Методическая мозаика». Фестиваль проводился в рамках Всероссийского творческого конкурса для детей и молодежи в области дополнительного образования «Журавли надежды — 2018».
— Решением жюри шесть программ были удостоены звания лауреата первой степени. Среди них «Звуки сказки», «Музыкальный авиабилет: по странам и континентам», «Музыка родного края (знакомство с историей музыкальной культуры России)» и другие, — пояснил один из сотрудников «Радости».
Еще пять программ получили звание лауреата второй степени — в их числе «Общее музыкальное развитие в классе фортепиано» и «Музей в чемодане: страницы истории Великой Отечественной войны в экспонатах и документах».
Также одна программа удостоена звания лауреата третьей степени — «Танцы народов мира». (ео)
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