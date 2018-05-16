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Наталия Власова обратилась к бывшему мужу
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Наталия Власова обратилась к бывшему мужу 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
На днях в Москве прошли съемки клипа Наталии Власовой на песню «Останови меня». В этот раз певице захотелось сделать что-то новое, не похожее на то, что она делала раньше, поэтому клип снимали прямо на улицах города — в сквере у фонтана на Кудринской площади, на Саввинской и Краснопресненской набережных. Получилось легкое и по-летнему свежее видео. Впрочем, не только сам ролик обсуждают сегодня фанаты артистки. В припеве песни есть слова: «Останови меня, дай мне свою руку, я же любовь твоя, а не разлука». Поскольку певица не раз признавалась, что частенько пишет песни по мотивам и своей собственной жизни, подписчики усмотрели в этом обращение к бывшему супругу, с которым Власова прожила около 20 лет. Эта тема вызвала особый интерес поклонников, поскольку сама Наталия так и не рассказала пока, что же стало причиной расставания.
«Чаще всего мои песни — это фантазия на тему того, что происходит в моей жизни или того, чему свидетельницей я стала. Так и в этом случае. Для меня это песня о любви, которая в какой-то момент может показаться нелюбовью. Ей показаться, ему — показаться. Но в итоге есть двое, а остальное всё 'пыль и ветер». Так очень часто бывает в жизни, и об этом моя песня, — пояснила WomanHit.ru Наталия.
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