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В Казани на концерте «Доброй волны» выступят Киркоров, Лазарев и Гарипова
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В Казани на концерте «Доброй волны» выступят Киркоров, Лазарев и Гарипова 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дина Гарипова выступят в Казани на гала-концерте фестиваля «Добрая волна», сообщает пресс-служба исполкома.
Конкурс талантливых детей в этом году пройдет в девяти городах страны. По словам директора филиала Академии популярной музыки Игоря Крутого Елены Городецкой, на фестивале попробуют охватить все музыкальные жанры, чтобы привлечь к участию как можно больше детей. Конкурсанты могут аккомпанировать себе на музыкальных инструментах, исполнять народные песни, джазовые, эстрадные композиции.
Отборочные туры фестиваля стартуют в Казани 6 и 7 июня. В течение лета отборочные туры также пройдут в Курске, Краснодаре, Севастополе, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Финальные отборы пройдут в Казани с 26 по 28 ноября, 29 ноября в КРК «Пирамида» состоится концерт с участием победителей региональных туров.
Главное событие фестиваля — гала-концерт — состоится 30 ноября в «Пирамиде». С детьми на одной сцене выступят Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дина Гарипова и другие.
Отметим, что заявки на участие в «Доброй волне» принимаются до 3 июня.
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