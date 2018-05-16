В Казани на концерте «Доброй волны» выступят Киркоров, Лазарев и Гарипова

Конкурс талантливых детей в этом году пройдет в девяти городах страны. По словам директора филиала Академии популярной музыки Игоря Крутого Елены Городецкой, на фестивале попробуют охватить все музыкальные жанры, чтобы привлечь к участию как можно больше детей. Конкурсанты могут аккомпанировать себе на музыкальных инструментах, исполнять народные песни, джазовые, эстрадные композиции.

Отборочные туры фестиваля стартуют в Казани 6 и 7 июня. В течение лета отборочные туры также пройдут в Курске, Краснодаре, Севастополе, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Финальные отборы пройдут в Казани с 26 по 28 ноября, 29 ноября в КРК «Пирамида» состоится концерт с участием победителей региональных туров.

Главное событие фестиваля — гала-концерт — состоится 30 ноября в «Пирамиде». С детьми на одной сцене выступят Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дина Гарипова и другие.

Отметим, что заявки на участие в «Доброй волне» принимаются до 3 июня.