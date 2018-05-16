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Мосгорнаследие впервые издало альбом с уникальными фотографиями Москвы
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Мосгорнаследие впервые издало альбом с уникальными фотографиями Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Департамент культурного наследия столицы (Мосгорнаследие) впервые издал альбом «Сверяя часы. Избранные виды Москвы без комментариев», в который вошло около 400 уникальных фотографий из документального фонда ведомства. Об этом сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов на презентации альбома.
«Мне всегда хотелось хотелось систематизировать и издать наши фотодокументы, то есть те самые фотографии, негативы, которые годами лежат в департаменте культурного наследия. Снимались они для нужд нашей организации, управления госконтроля, главного управления охраны памятников. На протяжении последних 70 лет накопилась уникальная продукция, но мы никогда ее не издавали, мы использовали ее во внутренней работе. Сегодняшнее издание — это первое систематическое представление содержимого документальных фондов департамента культурного наследия. В этом альбоме 208 страниц, около 400 снимков, каждая фотография уникальна и никогда раньше не публиковалась», — сказал А. Емельянов.
По его словам, в фонде Мосгорнаследия хранится более 7 тыс. оригинальных фотографий и каждая представляет собой большую ценность. Все снимки опубликованы без художественной ретуши.
«Мы публикуем избранные нами виды нашей любимой Москвы. Мы видим, как на наших глазах город меняется, видим, что Москва начала века не похожа на Москву 1930-х гг., а Москва 1930-х гг. не похожа на столицу 1950-х гг. Но при всем при этом наш любимый город узнаваем и остается одним из красивейших городов мира», — отметил А. Емельянов.
По его словам, если москвичам понравится альбом с фотографиями, то департамент рассмотрит возможность издания следующей книги и организации фотовыставки со снимками из фонда.
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