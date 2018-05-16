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В «Царицыне» споют арии Пуччини и песни Дунаевского
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В «Царицыне» споют арии Пуччини и песни Дунаевского 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 29 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Длинный музыкальный путь «От Моцарта до Гершвина» проделают посетители музея-заповедника «Царицыно» в воскресенье, 20 мая. Арии, романсы, сюиты и песни великих композиторов XVIII-XX веков — все эти прекрасные мелодии наполнят Баженовский зал Большого дворца.
Пуччинни, Моцарт, Чайковский, Стравинский, Римский-Корсаков, Дунаевский — произведения именно этих авторов прозвучат в этот вечер. А исполнят их молодые, но уже известные в музыкальной сфере вокалистки: солистка Театра под руководством Александра Градского «Градский Холл», сопрано Ольга Ступина и солистка Оперного театра-студии им. Ю. А. Сперанского, колоратурное сопрано Наталья Георгиева. Аккомпанировать им будет лауреат международных конкурсов Евгений Сергеев.
Пройдет концерт в 16:00.
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