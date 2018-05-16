На фестивале «Дикая мята» выступят Milky Chance 

В Тульской области 9-11 июня пройдет музыкальный фестиваль «Дикая мята». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
На трех сценах выступят более 70 исполнителей.
«Cреди уже объявленных участников — Земфира, Milky Chance (Германия), Brainstorm (Латвия), Mgzavrebi (Грузия), "Браво", Animal ДжаZ, Валентин Стрыкало, The Hatters, Mujuice, 25/17, Нейромонах Феофан, "Аффинаж", Brothers Moving (Дания), Lucille Crew (Израиль), Shuma (Белоруссия), Oligarkh, Yuko (Украина), Aveva (Израиль) и другие», — говорится в сообщении.