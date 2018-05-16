Посол и торгпред пришли на концерт «Ленинграда» в Париже 

ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков и торговый представитель Александр Туров пришли в среду вечером на концерт группы «Ленинград» в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Также в концертном зале находится посол Беларуси во Франции Павел Латушко.
Концерт «Ленинграда» должен с минуты на минуты начаться в концертном зале Casino de Paris в IX округе французской столицы.
Предыдущий концерт группы в Париже прошел в начале мая 2017 года.
Группа «Ленинград», основанная в 1997 году, известна своими эпатажными выступлениями, видеоклипами, а также песнями с использованием нецензурных слов и выражений. При этом она является лауреатом многочисленных премий, в том числе в номинации «Лучшая рок-группа».