Посол и торгпред пришли на концерт «Ленинграда» в Париже

Также в концертном зале находится посол Беларуси во Франции Павел Латушко.

Концерт «Ленинграда» должен с минуты на минуты начаться в концертном зале Casino de Paris в IX округе французской столицы.

Предыдущий концерт группы в Париже прошел в начале мая 2017 года.

Группа «Ленинград», основанная в 1997 году, известна своими эпатажными выступлениями, видеоклипами, а также песнями с использованием нецензурных слов и выражений. При этом она является лауреатом многочисленных премий, в том числе в номинации «Лучшая рок-группа».