Солисты оперных театров Европы выступили на фестивале в Калининграде 

КАЛИНИНГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Известные солисты оперной сцены из Германии, Латвии и Польши — участники культурного проекта «Оперный Евросоюз» — совместно с российскими вокалистами представили в среду гала-концерт в рамках VII Международного фестиваля «Русская музыка на Балтике» в Калининграде. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь областной филармонии имени Светланова — организатора фестиваля Наталья Егорова.
"Творческий проект «Оперный Евросоюз», инициатором которого является Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии, составили солисты оперных театров Европы, с успехом концертирующие за пределами своих стран, — Ганс Михаэль Саблотны из Германия, Илона Багеле из Латвии и поляк Збигнев Стемпняк, к которым присоединились хозяева сцены — вокалисты филармонии", — сказала она.
Егорова отметила, что, если голос меццо-сопрано Багеле — одной из ведущих солисток Латвийской национальной оперы и тенора Саблотны уже знакомы жителям города по другим фестивалям, Стемпняк, обладающего басом-профундо, предстал перед калининградской публикой впервые.
"Поскольку сверхзадача фестиваля «Русская музыка на Балтике» заключается в том, чтобы представить в концертах как можно более полно именно русскую музыку, то каждый из зарубежных артистов включил в свое выступление в Калининграде арию из русской оперы. На этот раз все трое гостей обратились к творчеству оперного классика Николая Римского-Корсакова, к его знаменитым операм «Садко» и «Царская невеста», — добавила она.
В гала-концерте «Оперного Евросоюза» прозвучали также произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки, Сергея Прокофьева и др.
VII Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» стартовал в середине апреля, в нем принимают участие лучшие солисты и музыканты из Германии, Латвии, Литвы, Польши, России и США. Концерты проходят также в городах стран-соседей — Ольштыне (Польша) и Клайпеде (Литва). Фестиваль организуется с 2006 года Калининградской филармонией раз в два года при поддержке Минкультуры РФ, Министерства по культуре и туризму Калининградской области и дипломатических представительств стран-участниц фестиваля. В 2018 году поддержку фестивалю оказывают также программа Минкультуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны» и Национальный Фонд поддержки правообладателей.