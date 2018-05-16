Солисты оперных театров Европы выступили на фестивале в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 16 мая. / ТАСС /. Известные солисты оперной сцены из Германии, Латвии и Польши — участники культурного проекта «Оперный Евросоюз» — совместно с российскими вокалистами представили в среду гала-концерт в рамках VII Международного фестиваля «Русская музыка на Балтике» в Калининграде. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь областной филармонии имени Светланова — организатора фестиваля Наталья Егорова.

"Творческий проект «Оперный Евросоюз », инициатором которого является Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии, составили солисты оперных театров Европы, с успехом концертирующие за пределами своих стран, — Ганс Михаэль Саблотны из Германия, Илона Багеле из Латвии и поляк Збигнев Стемпняк , к которым присоединились хозяева сцены — вокалисты филармонии", — сказала она.

Егорова отметила, что, если голос меццо-сопрано Багеле — одной из ведущих солисток Латвийской национальной оперы и тенора Саблотны уже знакомы жителям города по другим фестивалям, Стемпняк, обладающего басом-профундо, предстал перед калининградской публикой впервые.

"Поскольку сверхзадача фестиваля «Русская музыка на Балтике» заключается в том, чтобы представить в концертах как можно более полно именно русскую музыку, то каждый из зарубежных артистов включил в свое выступление в Калининграде арию из русской оперы. На этот раз все трое гостей обратились к творчеству оперного классика Николая Римского-Корсакова , к его знаменитым операм «Садко» и «Царская невеста», — добавила она.