В Севастополе состоялось открытие 14 международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе»

В 2004 году это мероприятие было организовано по инициативе героев Советского Союза, а главной целью его является воспитание патриотизма населения Российской Федерации.

15 и 16 мая прошел питчинг дебютантов, на котором молодые кинематографисты представили свои проекты, а лучшие из них получили поддержку от фестиваля и смогут воплотить свои мечты в жизнь. В этом году на фестивале «Победили вместе» будут представлены документальные фильмы режиссеров из 30 стран мира, в том числе из Норвегии, США, Китая, Польши и многих других. Всего будет показано 115 работ в нескольких программах.