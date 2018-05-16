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В Севастополе состоялось открытие 14 международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе»
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В Севастополе состоялось открытие 14 международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
В 2004 году это мероприятие было организовано по инициативе героев Советского Союза, а главной целью его является воспитание патриотизма населения Российской Федерации.
15 и 16 мая прошел питчинг дебютантов, на котором молодые кинематографисты представили свои проекты, а лучшие из них получили поддержку от фестиваля и смогут воплотить свои мечты в жизнь. В этом году на фестивале «Победили вместе» будут представлены документальные фильмы режиссеров из 30 стран мира, в том числе из Норвегии, США, Китая, Польши и многих других. Всего будет показано 115 работ в нескольких программах.
Во время открытия фестиваля его президент Владимир Меньшов рассказал, что в будущем фестиваль ждут большие перемены. «Мы планируем расширять границы, — говорит он. — Уже сейчас в конкурсной программе много фильмов, не связанных с военной тематикой». Началось торжественное открытие «Победили вместе» с возложения цветов у вечного огня под аккомпанемент военного оркестра, а продолжилось праздничным концертом с выступлением членов жюри фестиваля, организаторов и музыкантов. В завершении вечера гостям были представлены две короткометражные работы учеников Владимира Меньшова, который сейчас сам работает над документальным фильмом к 100-летию ВГИК.
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