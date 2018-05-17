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Премьера оперы «Царская невеста» в исполнении московского Большого театра в Шанхае
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Премьера оперы «Царская невеста» в исполнении московского Большого театра в Шанхае 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Шанхай, 17 мая /Синьхуа/ — В понедельник вечером в г. Шанхай состоялась премьера оперы «Царская невеста» в исполнении труппы московского Большого театра.
Она является важной частью программы 35-го международного музыкального фестиваля «Шанхайская весна».
Сообщается, что труппа Большого театра выступила на сцене Шанхайского большого театра после 17-летнего перерыва.
В прошлый раз труппа московского Большого театра посетила Шанхай в 2001 году. Российские артисты выступили с балетом «Лебединое озеро» в Шанхайском большом театре, который был создан незадолго до этого.
"Труппе московского Большого театра удалось вновь посетить Шанхай через 17 лет, благодаря многократным контактам между художественными организациями двух стран", — отметил генеральный директор Шанхайского большого театра Чжан Сяодин.
Опера «Царская невеста», сюжет которой заимствован из истории Руси, рассказывает трагическую историю невесты Ивана Грозного Марфы.
"Московский Большой театр впервые выступает с оперой в континентальной части Китая. За три с лишним часа шанхайские зрители смогут насладиться настоящим российским искусством", — сказал замдиректора московского Большого театра Дмитрий Кияненко.
По его сообщению, на этот раз в целях обеспечения оригинальности оперы Большой театр направил в Шанхай около 200 деятелей искусства. -0-
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