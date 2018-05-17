«Сансара» сняла клип о том, как парень влюбился в манекен: премьера на E1.RU

Уральская группа «Сансара» выпустила новый клип на песню «Рандеву». Его снимали на улицах Екатеринбурга этой зимой. Главные герои клипа — обычный парень (его сыграл молодой актёр из Нижнего Тагила Сергей Трёкин) и женщина-манекен.

— В фильме Балабанова «Мне не больно» есть такая фраза — «Главное в жизни — найти своих и успокоиться!». Мне больше нечего добавить. Мне кажется, и клип, и сама песня именно про это. «Найти своих и успокоиться» — идеальный слоган, — сказал Гагарин.

Создатели клипа — Hot Pixel Media — рассказали, что черпали вдохновение в игре актёра фильма «Ларс и настоящая девушка» Райана Гослинга и в фильмах Уэса Андерсона. Главную героиню клипа авторы нашли в частном ателье в Берёзовском и перевезли в Екатеринбург для съёмок.

— Дорога в Екатеринбург с манекеном выглядела забавно. Наша команда везла главную героиню будущего клипа в ее первозданном, разобранном виде: кто-то нес ногу, кто-то — вторую ногу, кому-то досталась основная и самая прекрасная часть нашего манекена, — рассказали E1.RU авторы клипа. — Во время съемок сцены в парке мы ловили голубей, чтобы они попали в кадр, ловили случайных прохожих, чтобы они не попали в кадр. Наша героиня по имени Марта оказалась довольно капризной — режиссер и продюсер меняли ей наряды каждую сцену, при этом у нее вечно отваливалась одна рука и сползал парик. А вы знали, что у нее было три вида ног? Ноги манекена — твердые и в положении стоя, «колготочные» ноги — мягкие и в положении сидя и ноги Ани — нашего режиссера.

Смотрите премьеру на E1.RU.