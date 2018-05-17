В Британии появился новый Джастин Бибер! Его зовут Зак Абель

Зак Абель— молодой британский певец, который стал популярным благодаря коллаборация с группой. С ней в году парень записал трек, который не покидал вершины топ-чартов долгое время. Сейчас Зака Абель нельзя назвать достаточно популярным. У парня всего тысяч подписчиков и чуть больше миллиона просмотров на. Но, не судить же по цифрам талант молодого парня?

Например, Егор Крид не сразу стал самым востребовательным артистом. Все начиналось с малого: первый клип, первые выступления по бартеру, первый лейбл и, вот он! Первый хит— » Самая-Самая», который «выстрелил» и до сих пор приносит невероятную прибылью. Вот и британскому коллеге Егора стоит немножко постараться и дать, наконец, этот «взрыв в карьере», которого музыкальные эксперты ждут уже давно.

«Запоминающийся голос, интересные гармонии и восхитительный саунд» — комментируют Зака музыкальные блогеры.

Его треки — это и’n’B, и неосоул, и электроника. На сегодняшний момент эти компоненты составляют удачный образ музыканта. А тебе какой трек Зака нравится больше всего?