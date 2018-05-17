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Для Ural Music Night в Екатеринбурге закупят 30 тысяч зеркал
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Для Ural Music Night в Екатеринбурге закупят 30 тысяч зеркал 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Для фестиваля Ural Music Night, который состоится в ночь с 29 на 30 июня, организаторы планируют закупить около 30 тысяч зеркал для традиционного восхода солнца, сообщает в четверг, 17 мая, «АиФ-Урал».
По оценке региональных властей, музыкальный фестиваль станет одним из самх масштабных событий в этом году, куда приедут выступать известный российские и мировые звезды. «Это одно из наиболее ярких событий года, которое с каждым годом привлекает все больше посетителей. В этом году событие пройдет, в том числе и в канве Чемпионата мира по футболу», — заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.
По его словам, поддержка региональных и федеральных властей поспособствовала такому масштабному событию: фестиваль получил президентские и губернаторские гранты. Как отмечают организаторы мероприятия, в этом году для гостей фестиваля впервые в рамках Уральской ночи музыки откроются двери Свердловской филармонии, где запланированы выступления Уральского академического филармонического оркестра и коллектива «Млада Хор». А на площадке УрФУ выступит Иван Дорн. Также новой площадкой станет Коляда-театр.
Хэдлайнерами фестиваля в этом году станут EmirKusturica & NoSmokingOrchestra, Heilung, Baccara, JavierGomez, Arabesque. Всего на Ural Music Night будет работать 100 площадок. Мероприятия состоится 29 июня, а 30 июня участники и гости мероприятия встретят рассвет на Октябрьской площади и при хорошей погоде поймают зеркалами первый луч солнца.
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