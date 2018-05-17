Организаторы «Уральской ночи музыки» закупят 30 тыс. зеркал для флешмоба в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. / ТАСС /. Организаторы крупнейшего на Урале музыкального фестиваля «Ural Music Night» ("Уральская ночь музыки") планируют закупить 30 тыс. зеркал для проведения флешмоба в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В этом году мы заказали 30 тысяч зеркал, поскольку ожидаем большое количество людей из других городов и стран", — сказали в пресс-службе.

Организаторы пояснили, что такое количество зеркал необходимо для проведения традиционного флешмоба фестиваля. «Пускать» солнечные зайчики на рассвете — определенная сложившаяся традиция «Уральской ночи музыки», это, наверное, самая трогательная традиция фестиваля. Мы начинаем встречать рассвет в два часа ночи на Октябрьской площади Екатеринбурга, где гала-концерт заканчивается «встречей» первого лучика солнца и исполнением музыкантами песни «Луч солнца золотого», — уточнили в пресс-службе.

В этом году «Ural Music Night» пройдет в ночь с 29 на 30 июня. Ожидается до 200 тыс. гостей. Фестиваль развернется на 114 площадках — на улицах, балконах, в барах и гостиницах. В списке хедлайнеров — Эмир Кустурица Иван Дорн , Нейромонах Феофан, Joy, Baccara, Arabesque.

Первая «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, в ней приняли участие 70 тыс. человек. По мнению организаторов, фестиваль популярен благодаря многожанровости и свободному входу на все его события. Прошлым летом зрителями фестиваля стали 150 тыс. человек. Мероприятие вышло на международный уровень, на ста его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран.